Tek favori Hollanda

Pazar günü açılış maçında Katar ile Ekvador’un karşı karşıya geleceği A Grubu’nda Hollanda, liderliğin uzak ara adayı. Senegal ise ikincilik için şimdiden hazır!

HOLLANDA

Dünya Kupası'na bizim yer aldığımız gruptan lider çıkıp gelen Hollanda, 10. kez finallerde. 1974, 1978 ve 2010'da finalde kaybeden Portakallar'ın başında kurt teknik adam Van Gaal var. Çalıştığı kulüplerde 8 şampiyonluk, bir de Şampiyonlar Ligi kazanan Van Gaal, Hollanda Milli Takımı'nın başında 2002 Dünya Kupası'na gidememiş ve 2014 yılında ise 3. olmuştu. FIFA sıralamasında 8. sırada bulunan Hollanda, Dünya Kupası tarihinde çıktığı 50 maçta 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Tarihindeki büyük santrforları arayan Van Gaal'in takımında Van Dijk, Ake ve De Ligt gibi üst düzey savunmacıların yanında De Jong, Blind, Berghuis ve Dumfries gibi üst düzey orta sahalar var. Takımın gol umudu ise Depay, Bergwijn ve Klaassen. Hollanda, A Grubu'nun favorisi ve Senegal ile liderlik mücadelesi verir.



SENEGAL

Son Afrika Kupası'nın şampiyonu Senegal, 2. kez finallere geliyor. Eleme grubundan lider çıkıp play-off'ta Mısır'ı saf dışı bırakan Senegal, FIFA sıralamasında 18. sırada. Takımı 2015 yılından beri çalıştıran Aliou Cisse, 2002 yılında ülkesi Dünya Kupası'na ilk kez katıldığında sahaya kaptan çıkan savunma oyuncusuydu. 2018 Dünya Kupası'nda da takımın başında olan Cisse, 2019 yılında finalde kaybettiği Afrika Kupası'nı geçen yıl kazanmayı başardı. İki Dünya Kupası'nda 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Senegal'de sakatlığı bulunan takımın yıldızı Sadio Mane kadroda ancak forma şansı zor görünüyor. Kaleci Gomis, süper stoper Koulibaly, orta sahada Gueye, Sarr, Diatta ve forvet hattında Dia ile Senegal, grup liderliği için Hollanda ile kapışacak kapasitede.









KATAR

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, tarihinde ilk kez finallarde. 2004 yılında kurulan Aspire Futbol Akademisi dünyanın en büyük ve imkânları geniş altyapı organizasyonu olarak biliniyor. FIFA sıralamasında 50. olan ve 2019 yılında Asya şampiyonu olan Katar'ı, Barcelona altyapısından gelen 47 yaşındaki Felix Sanchez çalıştırıyor. La Masia'daki başarısıyla dikkat çeken ve 2013'te Katar U19'un başına geçen Sanchez, 2017 Temmuz'dan beri A takımın başında. Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında turnuvaya veda eden ilk ev sahi- bi takım olan Güney Afrika'dan sonra Katar da zorlu grupta en zayıf halka. Sudan asıllı Ali Almoez, Katar tarihinin en çok gol atan oyuncusu. Futbolcuların tamamı kendi liginde forma giyen ve son iki yılda 25'ten fazla resmihazırlık maçına çıkan Katar, bakalım Güney Afrika ile aynı kaderi paylaşacak mı?



EKVADOR

Güney Amerika'nın zorlu eleme grubunda Brezilya, Arjantin ve Uruguay'ın ardından 4. bileti alarak finallere gelen Ekvador, FIFA sıralamasında 44'üncü... 2002, 2006 ve 2014 turnuvalarına katılan, oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Ekvador'u Arjantinli teknik adam Gustavo Alfaro çalıştırıyor. 60 yaşındaki Alfaro, 2020 yılında Boca Juniors'u şampiyon yaptıktan sonra geldiği Ekvador'da eleme grubunda 24.8 yaş ortalamaya sahip takımıyla dikkat çekmişti. Takımın en büyük silahı elbette ki bu sezon Fenerbahçe'de süper bir sezon geçiren Enner Valencia. Defansta Leverkusen forması giyen Hincapie, forvet hattında Plata ve Bundesliga'da Augsburg'da oynayan Carlos Gruezo dikkat çeken isimler. Ekvador, Hollanda ya da Senegal'den birinin ayağının kaymasını bekleyecek…





LİDER BELLİ İKİNCİ KİM!



1966'dan bu yana kupayı kaldıramayan İngilizler, grubun favorisi. İkinci sıra için ise ABD, Galler ve İran kıyasıya yarış içine girecek



İNGİLTERE

Her Dünya Kupası'na "Bu kez şampiyonuz" diye gelen ancak katıldığı 15 turnuvada 1966 dışında hüsrana uğrayan İngiltere, Katar'a son Avrupa Şampiyonası'nın finalde kaybedeni unvanıyla giriş yaptı. FIFA sıralamasında 5. sırada yer alan İngiltere, Dünya Kupası tarihinde 69 maçta 29 galibiyet, 21 beraberlik ve 19 mağlub-i yet aldı. Milli takımın formasını 57 kez giyen ve 2016 yılından beri takımı çalıştıran Gareth Southgate, turnuvaya gelen büyük takımlar arasında teknik adam olarak zayıf halka kabul ediliyor. Premier Lig'in yüksek temposunun aktörleri yıldızlara, B.Dortmund'un genç yıldızı Bellingham'ın eşlik edeceği kadroda Dier, Stones, Trippier, Rice gibi isimlerin önünde Sterling, Foden ve Kane gibi bir gol makinesi var. Futbolun anavatanı, Katar'da bu gruptan lider çıkmazsa Southgate'in tabloid medyasından çekeceği var.



A.B.D

Eleme grubunda Kanada ve Meksika'nın arkasında kalan Amerika Birleşik Devletleri, 10. kez finallere geliyor. 1990'dan beri her turnuvaya katılan ancak 2018'i evinden izleyen ABD, kupa tarihinde oynadığı 33 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. FIFA sıralamasında 16. sırada yer alan ABD'yi 49 yaşındaki Gregg Berhalter çalıştırıyor. Avrupa kıtasında çalışan ikinci ABD'li teknik adam (Hammarby-2011) olan Berhalter, milli formayı da 44 kez giymiş eski bir defans oyuncusu. Katar'da zorlu grupta takımın en önemli silahı Christian Pulisic, Reyna, Dest ve McKennie olacak. İran ile oynayacakları maçın atmosferi elbette ki merak edilen ABD, bu gruptan çıkamazsa bu büyük bir sürpriz olmaz.



GALLER

Ryan Giggs gibi efsane futbolcu Dünya Kupası göremedi ama Galler, Gareth Bale önderliğinde ikinci kez finallerin kapısını aralamayı başardı. Eleme grubunda Belçika'nın ardından ikinci olan ve Play-Off Final Four'unda önce Avusturya'yı ardından Ukrayna'yı saf dışı bırakan Galler, ilk turnuvasına 1958'de katılmış ve 4 maçta 3 beraberlik ve bir mağlubiyet almıştı. FIFA sıralamasında 19. olan Galler'i; Kasım 2020'den beri Robert Page çalıştırıyor. 48 yaşındaki teknik adam, bu koltuğa U21 takımının başından gelirken görevi Ryan Giggs'ten almıştı. Takımın starı kariyerine ABD'de devam eden Gareth Bale'e; Joe Allen, Ramsey, Ben Davies, Moore gibi Premier Lig'in tanıdık isimleri eşlik edecek. Galler bu grupta sürpriz yapıp, İngiltere ile kol kola son 16'ya kendini atabilir.



İRAN

Tarihinde 5. kez Dünya Kupası'na katılan İran, Asya eleme grubunda Güney Kore'nin iki puan önünde lider olarak Katar'a geldi. FIFA sıralamasında 22. sırada yer alan İran, 1978, 1998, 2006, 2014 ve 2018 turnuvalarında grup aşamasında evine dönmüş ve oynadığı 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet almıştı. 2011 ve 2019 yılları arasında çalıştırdığı İran'a iki ay önce dönen Portekizli teknik adam Carlos Queiroz, ülkenin 90'larda altın jenerasyon olarak kabul edilen kadronun genç takım hocası olarak tanınmış, Real Madrid, Manchester United'ın yanı sıra Güney Afrika, Mısır, Kolombiya ve ülkesinin milli takımında da görev yapmıştı. Takımın yıldızı Porto forması giyen golcü Mehdi Taremi. Forvet hattında Sardar Azmoun'un yanı sıra orta sahada Gholizadeh, defansta ise Kayserisporlu Hosseini'ye sahip olan İran, Asya eleme grubundaki başarısını Katar'a taşırsa bu grupta İngiltere'nin arkasında 3 takımın da ikincilik şansı var.