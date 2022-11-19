Katar’da Samba zamanı

Gruptan lider çıkması beklenen Tite’nin elindeki yıldızlar karması kadronun hatlar arası dengesi en büyük avantajı olacak. İkincilik için üç takım arasında sahada kıyasıya bir rekabet yaşanacak

BREZİLYA

Dünya Kupası dendiğinde aklına bir çırpıda Brezilya gelmeyen var mı? 5 kupayla zirvede olan Brezilya, şampiyonluğun en büyük adayı. FIFA sıralamasında 1. sırada yer alan Brezilya'nın kupa bilançosu: 109 maçta 73 galibiyet, 18 beraberlik ve 18 mağlubiyet. 6 yıldır Brezilyayı çalıştıran Tite'nin elindeki kadronun hatlar arası dengesi en büyük avantajı. Kalede Alisson, önünde Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Telles, orta sahada Casemiro, Fred, Richarlison'un ardında Neymar, Raphinha, Vinicius Jr ve Fabinho'dan Gabriel Jesus ile Bremer'e kadar yıldızlar topluluğu kadroda 39 yaşındaki Dani Alves de var. Final yolunda önlerinde Arjantin var, tabii ikisi de yarı finale sağlam gelirse.



SIRBİSTAN

4 kez finallere gelen Sırbistan, FIFA sıralamasında 21. sırada. Eleme grubunda Portekiz'i sollayıp Katar'a gelen Sirbistan'ın kupa bilançosu: 13 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 8 mağlubiyet. 57 yaşındaki Dragan Stojkovic göreve Mart 2021'de geldi. Gol yollarında Mitrovic ve Vlahovic, arkalarında yeteneği herkesin ezberinde olan Tadic, asist makinesi Kostic, Milenkovic-Savic ve Lukic'li kadro turnuvanın en zorlu gruplarından birine düştü. Brezilya'nın lider çıkması beklenen grupta en az İsviçre ve Kamerun kadar şansları var.







İSVİÇRE

FIFA sıralamasında 15. sırada yer alan İsviçre, 2018'de finallere gelemeyen İtalya'nın bu kez 2022 yolundaki kâbusu oldu ve Gök Maviler'in 2 puan önünde Katar biletini aldı. İsviçre'nin Dünya Kupası bilançosu ise; 37 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet. Bir Basel efsanesi olan ve futbolculuk günlerinde 3, teknik adam olarak 2 şampiyonluk yaşayan teknik direktör Murat Yakın, Ağustos 2021'den beri İsviçre Milli Takımı'nın başında. Monacolu Embolo en büyük gol ümidi. Seferovic ise kulübede. Shaqiri formasını korurken Zakaria, Freuler ve Xhaka'lı orta sahanın gerisinde Akanji, Elvedi ve kalede Yann Sommer var. Türk asıllı Eray Cömert de kadroda. Zor grupta ikincilik koltuğu için Sırbistan ve Kamerun ile kapışacaklar.



KAMERUN

Son turnuvayı televizyondan seyreden Kamerun, kupa tarihinde 8. kez finallerin yolunu tuttu. FIFA sıralamasında 43. sırada. Takımı Galatasaray ve Trabzonspor formaları giymiş 46 yaşındaki Rigobert Song çalıştırıyor. Aboubakar ve N'Koudou en tanıdık isim ama Bayern Münih'te son bir ayda fırtına gibi esen Choupo- Moting, Napoli formasıyla uçan Anguissa ve Kasımpaşa'lı Bahoken'li kadronun kalesi ise güven veren bir isimde: Interli Andre Onana. Bakalım İsviçre'nin disiplinini, Sırbistan'ın yeteneklerini alt edebilecekler mi?





BU GRUBUN ŞAKASI YOK!

Eğer Portekiz takım içinde huzuru bulamazsa Uruguay'ın arkasında kalır. Gana ve Güney Kore de zor görünse de alacakları sürpriz sonuçlarla birinin başına çorap örebilir



PORTEKİZ

Portekiz, "Ronaldo röportajı" kriziyle Katar'ın yolunu tuttu. Manchester United'tan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile verdikleri olumsuz görüntü finallere yansırsa Fransa'nın 2010'da yaşadığı kâbusun benzerini yaşayabilirler. Messi gibi son Dünya Kupası'na gelen Ronaldo'nun kaprislerine set çekecek bir teknik adam var milli takımın başında. Elektronik mühendisi diploması olan Fernando Santos 8 yıldır görev yaptığı Portekiz ile Euro 2016 ve 2019 Avrupa Uluslar Ligi'ni kazandı. Ronaldo elbette süper star ama Portekiz kadrosunda Bruno Fernandes, finallere damga vurabilecek Leao, Bernardo Silva gibi büyük yetenekler var. Pepe 39 yaşında hâlâ hak ettiği milli formayla sahada olacak ve defans hattındaki Cancelo, Ruben Dias ve Nuno Mendes üçlüsüyle görev yapacak. Kalede ise Roma'dan Rui Patricio ilk tercih. Bu grubun şakası yok. Gana ve Güney Kore, Uruguay ya da Portekiz'den birinin başına çorap örebilir.



URUGUAY

Kazandığı kupaları, nüfusuna oranladığında tarihin en başarılı milli takımı Uruguay'dır. 3.5 milyon nüfusa sahip Uruguay'ın müzesinde 2 Dünya Kupası, 15 Copa America var. Kupa tarihinde 56 maça çıkan ve 24 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet alan Uruguay'ı Diego Alonso çalıştırıyor. Galatasaray'dan Muslera bakalım eldivenleri Rochet'ye kaptıracak mı? Sarı-kırmızılı takımın 6 numarası Torreira'nın yer aldığı orta sahada Bentancur ve sezonun en çok konuşulan isimlerinden Real Madridli Valverde var. Trabzonsporlu Maxi Gomez'in de alternatif olduğu hücum hattı ise kaymaklı şöbiyet gibi: Nunez, Cavani, Luis Suarez… Portekiz huzuru bulamazsa Uruguay'ın arkasında kalır.



GANA

Finallere ilk kez 2006 Almanya'da gelen ve 2010-2014 Dünya Kupaları'na da katılan Gana, FIFA sıralamasında 61. sırada. Afrika elemeleri play-off'unda Nijerya'yı saf dışı bırakan Gana'nın finallerdeki bilançosu: 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet. 6 ay önce Gana'nın başına geçen Otto Addo daha önce milli takımda yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu. Kardeşi İspanyol Milli Takımı'na seçilen Inaki Williams uzun bir aradan sonra tercihini köklerinin bulunduğu Gana'dan yaparken orta sahada Arsenalli Thomas Partey takımın en güven veren ismi. Gana'nın işi Uruguay ve Portekizli grupta zordan öte…



GÜNEY KORE

FIFA sıralamasında 28. sırada yer alan Güney Kore'nin 11. kez geldiği finallerde en büyük başarısı bize kaybettikten sonra 4. oldukları 2002 Dünya Kupası. Dünya Kupası bilançosu: 34 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet. 4 yıldır takımı Paulo Bento çalıştırıyor. F.Bahçe'den sonra Napoli'de de şov yapan Kim, Güney Kore defansının starı. Takımın bir numaralı yıldızı ise şüphesiz ki Tottenham'lı Son. Turnuvaya renk katarlar ama bundan fazlasını beklemek için topun yuvarlaklığı da yetmez.