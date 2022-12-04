Siz bu satırları okurken Messi 1000. maçına çıktı dün gece. Onu sevmek için Arjantinli, Barcelonalı ya da PSG taraftarı olmaya gerek yok. O, 19 yıldır futbolseverlerin pamuklara sardığı eşsiz bir yetenek. Gelin 999 maçın bilançosuna bakalım. Barcelona ile 778, PSG ile 53 maça çıkan Messi'nin milli forma ile sahne aldığı maç sayısı ise 169. Arjantinli, 999 maçta 789 gole imza attı. 662 gol sihirli sol ayağından gelirken, 97 golü sağ ayağıyla filelerle buluşturdu.







26 kafa golüne Maradona'ya selam yolladığı elle attığı bir gol ve vücuduna çarpıp filelerle buluşan iki golü de ekleyelim. 685 kez galibiyetle ayrıldı, 190 maçı berabere bitti ve Messi'nin takımları 124 kez sahadan mağlup ayrıldı. Kazandığı kupa sayısı 39! Barcelona, PSG ve milli takımda 18 farklı teknik adamla çalıştı. 6 kez Avrupa gol kralı oldu ve 7 kez Altın Top ödülünü kazandı. 500. maçı, Aralık 2015'te Barça- Betis karşılaşmasıydı. 1000. maç ise dün gece Arjantin- Avustralya…



GRUPLARA SELAM OLSUNGRUPLARA

Katar 2022, 28 günle tarihin en kısa Dünya Kupası. Gruplardan son 16'ya nefes almadan geçtiğimizden turnuvanın X raporunu almak bile zor ama birkaç notla ilk iki haftayı selamlayalım. 1994 Brezilya-İtalya finalinden sonra en çok seyirci bu kupada 88.966 ile Arjantin- Meksika maçındaydı. S.Frappart ilk kadın hakem olarak tarihe adını yazdırdı. Lewandowski, Dünya Kupası serüveninde golle tanıştı. İspanyol Gavi 18 yaş 110 gün ile finaller tarihinin gol atan en genç 3. oyuncusu oldu.







Topa en çok sahip olan %77 ile İspanyollar'dı. En çok adam eksilten ise 16 kez Mbappe. İspanyol stoper Rodri, bir maçta 215 pas ile tüm zamanların rekorunu ele geçirdi. Japonya %17 topa sahip olup en düşük yüzdeyle maç kazanan takım olarak adını yazdırdı. Katar'da en erken gol Kanada'nın finaller tarihindeki ilk golünü atan A.Davies'ten 68. saniyede geldi. En iyi sprinte 35.5 km/s ile ABD'li Robinson imza attı. Grup aşamasında Hırvat stoper Gvardiol ve Hollanda'yı golleriyle ayakta tutan Gakpo, haziranda transferin gözdesi olacaklar. Hayal kırıklığı ise elbette ki Alman defansı ve Belçika'da Lukaku ve Eden Hazard…