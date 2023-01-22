Beş eksikli Antalya'yı taraftar farklı mağlup edeceklerine inanıyorsa, takımın da bundan farklı düşünmesini beklememek lazım. 8 galibiyetlik serinin ardından ideal 11'iyle sahaya çıkan Galatasaray, ilk yarıda hücum çeşitliliğini minimumda tutunca devreye golsüz beraberlikle gitti. 24 ortanın yapıldığı, 10 kornerin atıldığı bir oyunda İcardi, Veysel-Ömer arasında sıkışınca temiz top almakta zorlanırken Oliveira da vitesini küçük tuttu.

İkinci yarıda İcardi orta saha derinine geldiğinde Mertens sağ içe geçince G.Saray hücumda aradığı kaliteyi yakaladı. Arjantinli, 49 dakikadır bu pası bekliyordu. Geldiğinde affetmeyen bir golcü İcardi, yine nefis vurdu kafayı. Elinde kanat oyuncusu olmayan Nuri Şahin ilk yarıda Nakajima'yı defans arkasına koşturmuş, takımına da bol bol vakit geçirin direktifi vermişti. Akan oyundan alamadıklarını serbest vuruş golüyle aldılar ama Galatasaray'ın cevabı sadece 4 dakika sonra geldi. G.Saray beklenenden daha fazla zorlandı, bunda kanat oyuncularının verimsizliği kadar üçüncü bölgede yapılan basit pas hatalarının da payı var. Torreira yine müthiş enerjiyle oynarken, Rashica ve Kerem'in, İcardi'nin müthiş yeteneğini daha fazla beslemeleri gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Öğrenemeyen Barış Alper bu yüzden kulübedeydi. Maça +9 ekleyen hakem Ali Şansalan'ın ilk yarıya neden sadece +2 eklediğini bir kendi biliyor sanıyorsa yanılıyor. Görüyoruz... Çünkü çok belli ediyorsunuz Ali Bey (!)