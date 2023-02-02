Rashica'nın form grafiği onu banko yapmıyorsa -ki öyle- Okan Buruk'un geçen hafta iyi oynamış ve gol atmış Dubois yerine Emre tercihi santra noktasına gelirken yanlıştı. Geraldo, Galatasaray'ın sol kanadını ilk 15 dakikada perişan ettiğinde belki oyuncu değiştirilmez, ama en azından Emre'ye 'Hücuma çıkma ve Geraldo'ya yakın oyna' dersiniz..

Liderin, ligin son sırasındaki takıma ilk yarıda 5 net gol pozisyonu vermesi ve kalesinde iki gol görmesinde tek suçlu Emre değil elbette. Orta alanda kayıp oyunuyla Oliveira, etkisiz Rashica ve geriye kademeye gelmeyen Kerem de hatalıydı. Bitiremedikleri her hücum Ümraniye atağına dönüştü ve cepheden, kopya pozisyonlarda kalede Muslera sağlam durunca konuk ekip soyunma odasına önde ama bir uyarıyla gitti: "Aslan'ı vuruyorsan öldüreceksin, yaralı bırakırsan peşini bırakmaz."

Ara hafta maçında Ümraniye'nin oyundan düşeceği belliydi. 10 kişi kalmak ise harakiri... Okan Buruk doğru değişikliklerle paniği önledi. Bitik görünen Oliveira yerine Mata ve ceza sahasında iki stoperin kafasını karıştıracak ve İcardi'yi markajdan kurtaracak Gomis. Arjantinli "deli" beraberlik golünde Panenka penaltısını tercih ederken, galibiyeti getiren gol Beşiktaş derbisindeki golün dejavusuydu. Maçın adamları Galatasaray'da koca orta sahayı süpüren Torreira ve son zamanların en etkili kanat performansını ortaya koyan Geraldo. 11 seri galibiyet elbette mükemmel ama bu maç, Okan Buruk'un kalan haftalarda set hücumlarında bitirilmeyen atakların başlarına açabileceği sıkıntının röntgenini verdi. Teşhis varsa tedavi de vardır.