Galatasaray'ın 9, Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın 4 maçlık galibiyet serileri yakaladığı ligde son şampiyonun iki maçtan daha fazla bir seri yakalayamamış olması zirveyle olan 10 puanın da oyun kırılganlığının da belgesiydi. Kupada Ümraniye maçında iki gol atan Yusuf Yazıcı'nın dün forma bulması, Abdullah Avcı'nın adaleti. Rotasyonda kulübede kalan Hugo ve Trezeguet'nin yanı sıra haftalardır forma bulmakta zorlanan Hamsik'in de dün gece skor garanti olduktan sonra oyuna girmesi Trabzonspor'un kadro derinliğinin hakkını verdiğinin ispatı. İstanbulspor karşısında ilk yarım saatte set hücumlarında topu sürekli çeviren ve geçiş hücumu yememek için garanti pasla oynayan bordomavililer, ceza sahasına sızmakta eksik kalınca ve şut atmayı da unutunca Fatih Tekke'nin takımı için işler yolunda gidiyordu. Elinde Topalli, Ethemi ve Eze olan Tekke'nin, kalan oyuncuları maalesef bu ligde sırıtıyor. Sıkışan oyunu serbest vuruş organizasyonunda Yusuf'un golüyle aşan Trabzonspor, ikinci yarının başında çok iyi çalışılmış bir serbest vuruş şablonunu sahaya resmetti ve ardından Bakasetas en iyi yaptığı şeyi yapıp tabelayı 3-0'a getirdiğinde dakika 51'di ve maç orada bitti. Yusuf Yazıcı'nın çıkışı, Bakasetas'ın kalitesi, Hatay deplasmanı ve ara haftada içerideki Antalya maçları öncesinde Trabzonspor'a 3 maçlık bir galibiyet serisi vadediyor. Bunu başarırlarsa sezonun en zorlu deplasmanına gidecekler ve Galatasaray sınavı yarıştaki şanslarını belirleyecek.