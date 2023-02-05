Beşiktaş'ın kapısından içeriye girmişseniz belirli bir kaliteye sahipsinizdir. Ama hedefi olan bir takımda oynarken gerekli olan, sezon içinde devamlılıktır. Her futbolcunun kötü günü olabilir. Sizi şaşırtır, hayal kırıklığına uğratabilirler. Ama Beşiktaş'ta birkaç futbolcu var ki onlar iyi oynadıklarında taraftar şaşırıyor. N'Koudou, Muleka, Necip, Dele Alli, kırk yılın başında iyi oynarsa şaşırtan adamlar. Gedson bu takımın lokomotifi. Salih ile birlikte ileriye taşıyan adamıydı. Onlar yokken Amir transferine rağmen Kartal, ilk yarıda sadece iki hücum geliştirip çerçeveye gol atamadı. Maçın genelinde yüzde 72 pas isabetinin düşüklüğü elbette zemine bağlanabilir. Ancak geriye düşmüş bir Beşiktaş'ın ikinci yarıda ilk şutunu 73. dakikada attığını not düşmek lazım. Evinde sadece Giresunspor'u yenebilmiş Sivasspor, Alanya galibiyetinin ardından yeni transferleri Caicedo ve Saiz ile ligin ikinci yarısında kendine gelen tipik bir Rıza Çalımbay ekibi oldu. İspanyol oyuncu Saiz galibiyeti getiren golü atarken Beşiktaş cephesinde bir büyük soru işareti de Şenol Güneş'in yaptığı 5 değişiklikten de bir gram verim alınamamasıydı. Seri 5 galibiyetin ardından kaybedilen 5 puan ve 90 dakikada tek bir isabetli şut çekemeyen Beşiktaş... Liderle puan farkı 12... Matematik evet dediği sürece elbette yarıştasınızdır. Ama dünkü oyunun pratiğiyle bunu söyleyebilmek mümkün değil. Sivas, 2 maçta 6 puanla kendini 12. sıraya taşıdı. Karagümrük ve İstanbulspor gibi kritik 2 deplasman öncesinde kazanılan 6 puan Çalımbay'ın tecrübesinin bir tezahürüdür.