Bu kupayı son 17 yılda 6 kez kazanan takımın La Liga'da küme düşme mücadelesi vermesi elbette sıra dışı... İspanya Ligi'ni yakından takip edenler bilir ki, bu takım 2000 yılında Atletico Madrid ve Sevilla şehri takımı Real Betis ile birlikte küme düşmüş ve dönüşünde eski kalecisi, yeni sportif direktörü Monchi ile son 20 yıl tarih yazmıştı. Peki dün gece Atletico Madrid'den 6 yiyen Sevilla mı, yoksa PSV'ye evinde 3 atmış Sevilla mı bekliyordu Fenerbahçe'yi.

Jesus, unuttuğu Serdar Aziz ile üçlü defansı tercih ederken geçen sezon Marsilya'nın başında Galatasaray karşısında dağılan Sampaoli de ideal stoperleri sakat olduğundan iki orta saha Fernando ve Gudelj'i defansa çekmişti. İlk yarıda Sevilla neden La Liga'da acı çektiğini gösteren bir futbol oynarken uzun zaman sonra önde baskıyı hakkıyla yapan bir Fenerbahçe izledik. Hücum planında ise yine sorun vardı. Takım Ferdi üzerinden yürüyor, top Valencia'ya gelince heyecan yükseliyordu. Yine de ne yaptığını bilen taraf Fenerbahçe idi ilk yarıda. Dağınık Sevilla'nın ise Nesyri'yi defans arkasına kaçırmak dışında opsiyonu yoktu. Sampaoli ikinci yarı dörtlüye dönüp Jordan hamlesiyle orta sahayı aldı, ilk gol de onun ayağından geldi. Jesus, ligi ön planda tutuyor olabilir ama dün oyunu okumakta zorlandı. Sahayı kafasındaki halı saha ölçülerinde kullanan İrfan'a ve hücumdaki silik King'i kenara almakta gecikti… İki kalite, Ocampos ve Lamela hamleleriyle Sampaoli'nın "kötü" Sevilla'sı ikinci golü de buldu. Jorge Jesus yarın yine "Önceliğim lig" diyebilir, kimse itiraz etmez! Futbolcular bakalım haftaya perşembe itiraz edecek mi?