Parmağını kısalttılar!

Bilginin olmadığı yerde spekülasyon çok olur. Ghezzal bir daha eski günlerine dönemeyecek mi? Futbol hayatı tehlikede mi? Ameliyatta sorun mu yaşandı? İşte kafalardaki tüm soruların cevapları…

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile şampiyonluk sevinci yaşadığında pandemi nedeniyle yıldızları Rachid Ghezzal'ı ekran başında izlemek zorunda kalan siyah-beyazlı taraftarlar, takımın asist makinesine bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hasret kaldılar. Bilginin olmadığı yerde spekülasyon çok olur. Cezayirli yıldız bir daha eski günlerine dönemeyecek mi? Futbol hayatı tehlikede mi? Ameliyatta sorun mu yaşadı? Sakatlığı kronik mi? Bu sorulara cevap aradım.



GHEZZAL'IN SAKATLIĞI NEYDİ?

30 yaşındaki oyuncunun ayak parmağında yaşadığı sakatlığın hikâyesi geçen sezona dayanıyor. Ayak ikinci parmağı normalden uzun olan Ghezzal'ı sıkıntıya sokan işte tam da bu farklı ayak yapısı. Uzun parmakta eklemlere binen yük ve kapsülün yırtılma tehlikesiyle yeni sezona giren yıldız oyuncu, 14 Ağustos'ta Alanya maçında sakatlandı. Ameliyat çareydi ama başlayan sezonda Ghezzal bıçak altına yatmak istemedi. 16 Ekim'de Trabzonspor maçında sahalara döndü ancak ağrıları yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı.









AMELİYAT KARARI ALMAKTA GECİKTİ Mİ?

Juventus'taki Pogba örneğini hatırlayalım. Fransız yıldız, Dünya Kupası'nda forma giymek istediğinden geçici çözümlerle tedavi olmaya karar vermiş ve ameliyatı ertelemişti. İki ay kaybeden Pogba, sonunda ameliyat oldu, Dünya Kupası'na gidemedi ve çok değil şubat ayında ancak sahalara dönebildi ancak idmansızlık yüzünden sorun yaşıyor. Ghezzal da ağustos ayında bıçak altına yatabilirdi. Cezayirli yıldız, ABD'de ameliyat olduğunda takvimde 10 Kasım yazıyordu.



OPERASYONDA DOKTOR NE DEDİ?

ABD'de sporcu sağlığı konusunda uzman ve Amerikan futbolunda bu sorunu yaşayan futbolcuların operasyonlarını yapan Prof Dr. Ned Amendola, Ghezzal'ın normalden uzun olan ayak parmağını kısalttı ve kapsülü onardı. Bu operasyon, fonksiyon olarak oyuncuyu zorlayan ve kapsüllerin yırtılmasına sebep olan parmağın bir daha sorun çıkarmaması amacı taşıyordu.



GHEZZAL'IN YAŞADIĞI SAKATLIK KRONİK Mİ?

Ameliyatı ve sonrasında sorun yaşanmadı. Yaşadığı sıkıntı, sezon başında sıkı bir kamp dönemi geçiremeden sakatlanması ve ameliyat öncesi ve sonrasında 5 aya yakın idman yapmamış olması. Oynama isteğinin yanına oynama baskısı da eklenince hazır olmayan adaleleri, sıkıntı çıkardı. Başakşehir maçı öncesinde de yaşadığı sakatlık, kasık adalesinde ağrı ve yırtık yok.



NE ZAMAN TAMAMEN HAZIR HALE GELECEK?

Tecrübeli oyuncunun sezonun kalanında 90 dakikalık kondisyona çıkabilmesi zor. Beşiktaş'ın kalan maçlarında forma giymeye aday ama Ghezzal'ın asıl hedefi, yaz kampında güçlenerek özlenen oyununu taraftara izletebilmek olmalı.

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ORTA SAHADA KAYBETTİN, ORTA SAHANLA KAZAN



Fenerbahçe, Sevilla'daki maçı ikinci yarıda orta sahayı vererek kaybetti. Jorge Jesus bundan mutlaka ders çıkarmıştır. Artı bir orta sahalı, tek forvet Valencia'lı 11, Sevilla'ya kâbus yaşatabilir



İspanya La Liga'da Şampiyonlar Ligi bileti denildiğinde Real Madrid, Barça ve Atletico Madrid'in ardından akla gelen ilk takım, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'ni son 17 yılda 6 kez kazanan Endülüs temsilcisi, İspanya'nın en ateşli taraftarlarına sahip zorlu bir stadyum olan Ramon Sanchez Pizjuan'da ev sahipliği yapan bir kulüp, son 20 yılın en başarılı sportif direktörü olan Monchi'nin futbol aklı olduğu bir yapı, Güney Amerika'da çok popüler olan farklı formasyonlarla akıl oyunları konusunda rakip teknik adamları şaşırtan bir hoca Jorge Sampaoli, Dünya Kupası kazanmış bekler, Rakitic, Lamela gibi yetenekler ve En Nesyri gibi üst düzey bir golcü. Sevilla bu tarifiyle korkutucu bir takımdı ama Fenerbahçe karşısında izlediğimiz İspanyol ekibinin gerçekleri başkaydı elbette.









DEFANS GÖBEĞİ ORİJİNAL DEĞİL

La Liga'da küme düştüğü 2000 yılından bu yana ilk kez kırmızı bölgenin sıcaklığını ensesinde hisseden, 12 deplasmanda sadece 2 kez kazanabilen, Şampiyonlar Ligi grubundan tek galibiyetle kendini çok sevdiği Avrupa Ligi'ne atan ve bu kupada farklı sözünü ispatlarcasına PSV'yi evinde 3 golle devirip, rövanşta 2-0 kaybedip uçurumun kenarından dönen Sevilla. Sezon içinde teknik adam değiştiren, stoperleri Kounde ve Diego Carlos'u 100 milyon Euro'ya satan ama yeni transferi Marcao'nun arka arkaya yaşadığı sakatlıklar ve 20 yaşındaki Nianzou'nun da Almeria maçında sakatlanmasıyla, Kadıköy'e yine orta sahalardan defans göbeği inşa etmek zorunda kalacak olan Sevilla.



3-6-1 DİZİLİŞİYLE GEÇİŞ OYNAYACAK

Ramon Sanchez Pizjuan'daki ilk maçta ön alan baskısını uzun zaman sonra çok iyi yapan ve bir İspanyol takımına karşı deplasmanda yakalayabileceğinden daha fazla pozisyon bulup bitiricilikte sınıfta kalan Fenerbahçe, iki golle cezalandırıldı. Peki özellikle ilk yarıda kötü futbol oynayan, plansız duran Sevilla, tur biletini cebine koydu mu? Kritik Almeria maçını kazanmış olmanın moraliyle İstanbul'a gelecekler, ligde cezalı olan Fernando ve Montiel de kadroda olacak ancak stoperde Marcao, Rekik'ten sonra Nianzou'nun da kadroda olması zor. Bu bölgede tek gerçek stoper Loic Bade. Sampaoli'nin 2-0'ın avantajıyla topu Fenerbahçe'ye bırakacağı ve üçlü defanstan vazgeçmediği 3-6-1 dizilişi bekliyorum. Geçiş oyununda dikkat edilmesi gereken isim, elbette öncelikle ara paslarını atacak olan Rakitic ve defans arkasına sarkacak olan En Nesyri.



VERİMSİZ İRFAN CAN YERİNE ARDA GÜLER

Deplasman golü avantajı artık yok. Fenerbahçe'nin, kalesinde bir gol de görse 3 gole ihtiyacı var. Jorge Jesus, Lincoln'ün yokluğunda büyük ihtimalle Ferdi'yi sol beke çekebilir. Verimsiz İrfan Can yerine Arda ya da Emre Mor ve ilk maçın kaderine etki eden King yerine de Batshuayi'ye şans tanımak daha iyi bir fikir gibi duruyor. Fenerbahçe, Sevilla'daki maçı ikinci yarıda orta sahayı vererek kaybetti. Jesus bundan mutlaka ders çıkarmıştır. Kadıköy'de 50 bin taraftar önünde belki de artı bir orta sahalı, tek forvet Valencia'lı 11, Sevilla'ya bu sezon çokça yaşadıkları kâbusların bir benzerini yaşatabilir.