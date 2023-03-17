İlk maçtaki skor sonrasında Kadıköy'de tur zor ama imkânsız değildi. Fenerbahçe hafta sonu dinlenmiş, Sevilla lig maçından geliyordu. Bir haftadır Jesus'un ayrılık haberlerinin konuşulduğu ortamda taraftarın desteği ile bu spekülasyonlardan etkilenmeyen bir Fenerbahçe vardı. Portekizli hoca, orta sahayı Arda ve İsmail'e emanet ederken sol bekte Oosterwolde zor maçta görücüye çıktı. İsmail Yüksek ve Arda'nın iyi oyunu tereddütleri ortadan kaldırırken Batshuayi'nin erken sakatlığı ve yerine giren Joshua King'in klasik etkisiz oyunu Fenerbahçe'yi hücumda gene kilitledi.

Sevilla sol tarafta Acuna ile Ferdi'yi kitlerken milli oyuncu bulduğu ilk fırsatta penaltıyı yaptırdı. Fernando ve Rakitic'in yorgun düşeceği belliydi. Fenerbahçe ikinci yarıya da iyi başladı. Öyle ki kaleci Altay üşümemek için ceza sahası önünde tek başına idman yapıyordu. Takım önde ve 1 golle turda eşitlik sağlanacakken taraftarın sahaya attıklarının mantıklı bir açıklaması yok. Evet Sevilla kalecisi oyunu ağırdan alıyor, tribünleri tahrik ediyordu ama 7-8 dakika duran oyunda da hakem Oliver de "Mağdur Sevilla'nın" arkasında durdu.

Jesus etkisiz Oosterwolde'yi alıp Szalai'yi sol bekle çekip, 70'de dörtlü defansa dönebilirdi. Farklı değişikliklerle dizilişi değiştirmekte geç kaldı. Sampaoli'nin kenardan getirdiği adamların hepsi topla vakit çalınca, oyun kitlendi kaldı. Doğrusu yazık oldu. Savunmaktan başka hiçbir planı olmayan İspanyollar elden kaçtı. Tribünlerden kimler bu yabancı maddeleri atıyorsa tek bir çağrım var... Bir daha gelmeyin maça. Fenerbahçe'ye 1 kuruş hayrınız yok.