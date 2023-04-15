Sezonun ilk yarısında önce milli ara, ardından Adana'da beraberlik ve bay hafta sonrasında 1 ayda bir maça çıkmış Galatasaray, Kayseri'de sezonun en kötü futbolunu oynamış ve 2-1 kaybetmişti. O güne kadar kalesinde 6 gol gören Okan Buruk'un takımı, üzerinden yarım sezonun geçtiği dönemde sadece 13 gol yiyerek ve Konya kazası dışında fire vermeden dün akşama geldi.

Çağdaş Atan, ligde 3 maç kazanıp ikisi arasında kupanın Avrupa'ya en kısa yol olduğunu unutup, ligde 4-5-6- 7'nci olmanın kendine prestij getireceğine inanıyordu galiba… Galatasaray'ı gözüne kestirmişti ki ön alan baskısında defansını da çıkartıp ilk 10 dakika kendi de iyi çıkıp "sert rakip" portresi çizdi. Galatasaray'ın, Başakşehir ve Fenerbahçe deplasmanlarında farklı kazanırken geçiş oyununda nasıl bitirici olduğunu unutmuş olabilir, İcardi ve Rashica'nın baskın golleriyle 2-0 geriye düştüğünde ise acı gerçekle yüzleşti. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki açık adisyonları kapatarak yürüyor. Deplasmanda berabere kaldığı Trabzonspor ve Adana Demirspor'u devirip hesap kapatan Okan Buruk'un, Kayseri ile olan açık hesabı da yeteri kadar motivasyon kaynağıydı. İlk yarıda 15 hücum girişimiyle Kayseri'yi sürklase ettiler. Net iki penaltı ve uçan tekmenin getirdiği kırmızı kartla 10 kişi kalan Çağdaş Atan için maç da orada bitti. Kenardan geldiği müsabakalarda 3. golünü "a la jenerik" atan Zaniolo ve hat-trick yapan İcardi bugünün İtalyan gazetelerinde manşetlerini rezerve ettiler. Galatasaray'ın önünde şimdi tek açık hesap kaldı: Alanyaspor deplasmanı. Okan Buruk 5-0'dan sonra neden Gomis&İcardi yaptı derseniz.. O da 6 atan takımın hocası olarak onun keyfi…