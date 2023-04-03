Teknik direktörlerin sahaya etkisi nedir? Dün Kadıköy'de bu sorunun cevabını ziyadesiyle gördüğümüz bir derbi izledik. Hocalar kazanacaklarına inandıkları 11'leri sahaya sürerler ama teze karşı antitez, gününde olmayan futbolcular, hakem kararlarıyla tabela aleyhlerine döndüğünde değişiklik ya da farklı dizilişle tabelayı değiştirdiklerinde büyük hocalardır. Şenol Güneş dün ustalık eseri serisine bir maç ekledi Kadıköy'de.

İlk yarıda Gedson Fernandes ve Amir'in bozuk oyunuyla alması gereken orta saha kontrolünün handikabını yaşayan Beşiktaş karşısında Jorge Jesus'un tercihleri oyunu "Ya Arda ya da Arda"ya döndürmüştü. Sahada ayakta durmakta zorlanan Pedro ile tribünlere oynamaktan ve konuşmaktan başka bir şey yapmayan Mert Hakan Yandaş... Fenerbahçe'nin her maç iki iyisi Ferdi ve Valencia idi düne kadar.

Ferdi Kadıoğlu solda en silik maçını oynadı, Valencia da penaltıyı atsa 2 farklı mağlubiyet karşısında 10 kişi kalmış Beşiktaş için derbiyi o dakika bitirmişti. Oysa ki 1-0 gerideki Şenol Güneş hiç beklemeden devrede doğru değişiklikler yapmış ve Maxim ile Redmond'ı sahaya sürmüştü.

Üçlü defansın yerleşim problemi: Redmond'ın ilk ortasında bir stoper kanatta yakalandı, Cenk'in ikinci golünde diyagonal pasta tek ayak üstünde yakalandılar. Redmond nefis bir gol ve 3 asistle rakibi paramparça ederken Jesus tribünde çaresizdi. Bu sezon neden derbi kazanamadığının tezahürü bir derbi izletti Portekizli teknik adam. Dörtlü defansa dön, değişikliklerde gecik ve rakibe bol pozisyon ver.