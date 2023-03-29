Avrupa Şampiyonası 24 takım olduğundan bu yana finallere gitmek başarı değil. Avrupa'da neredeyse her iki ülkeden bir gidecek Almanya'ya. Mühim olan o yolda grup aşamasında sağlam bir oyun ezberine sahip olmak. Bunun yolu da zayıf halka takımları yenmekten değil, Hırvatistan gibi paçalarından tecrübe akan bir takımı devirmekten geçiyor. Geçiyordu, geçti ve kaybettik.

Hırvatistan'ın yakın geçmişte yaptıkları ortada, favorisi olmadıkları maçları nasıl kazandıkları da. Onlara karşı bu kadar hata yaparsanız cezayı keserler.

Neydi hatalar?

-Onur ve Abdülkadir neden maç kadrosunda yoktu?

-Zeki, Roma'da dibe vurmuşken, sağ bekte ona forma vermek neyin ezberi?

-Orkun ve Salih'li orta sahada Hakan Çalhanoğlu'nu derin orta sahada kullanmanın manası nedir?

- Hakan sakatlandığında, hücumda yaratıcılık için kenarda Arda varken İsmail neden oyuna girer?

- Yetenekleri ve tecrübesiyle milli forma için 40 fırın ekmek yemesi gereken Barış Alper Yılmaz üstelik de sol kanatta nasıl şans bulur?

Maç günü bu sayfada altını çizdiğim Ferdi, Hakan ve Cengiz'in, isimlerinin hakkını vermesi gerektiğiydi.

Ferdi ilk yarı kötüydü, Hakan sakatlandı, Cengiz de ayağına top geldiğinde bencil ve oyundan kopuktu. İlk 10 dakikada Kerem ve Cengiz'in pozisyonlarını getiren presi, golü yedikten sonra yapamadık.

Hırvatlar güle oynaya kazandılar.

EURO 2024'e gideriz, gitmeliyiz de... Stefan Kuntz çok istiyorsa memleketinde bizi karşılayabilir ama bizi götürecek ne tecrübesi ne de oyun aklı var. Hamit Altıntop'un projesi neyse sonuna 3 nokta konsun bir zahmet...