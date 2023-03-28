Karşımızda EURO 2008'den bu yana oynayan Modric, Brozovic ve Kovacic olacak. Tecrübeleriyle bizim orta sahamıza bir tık ağır bastığını söyleyebiliriz. Mühim olan da Orkun, Salih ve Hakan üçlüsüyle bu orta sahaya karşı dik durmak ve topu çok seven Hırvatlar'a oyunun dominasyonunu kaptırmamak

EURO 2008'de biz, Hırvatlar'ı eve gönderdik. Onlar bizi playoff'ta EURO 2012'nin dışında bıraktılar. Paris'te 2016'da grupta maçı kaybettik. Şimdi yeni bir sayfa ve hedef2 024 Almanya… Hırvatlar hocaları Dalic'in tabiriyle Galler'in otobüsten şişirdiği toplarla maç boyunca buldukları tek pozisyonda 90+3'te beraberliği kaptılar. Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Şampiyonası elemeleri hiç fark etmez… İçerideki maçları kazanıp, deplasmanda liderlik için kapıştığın takıma yenilmeyeceksin. Ermenistan maçı sonrası 4'lü savunmaya dönmemiz gerekiyor… 'Bu oyunda orta sahan kadarsın', futbolun vazgeçilmez doğrularından biri...







Karşınızda EURO 2008'den bu yana oynayan Modric, Brozovic ve Kovacic olacak. Bu üçlünün kaliteleri ve tecrübelerinin bugün itibarıyla bizim orta sahamıza bir tık ağır bastığını söyleyebiliriz. Zaten mühim olan da Orkun Kökçü, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu üçlüsüyle bu orta sahaya karşı dik durmak ve topu çok seven Hırva-t lar'a oyunun dominasyonunu kaptırmamak.



DALİC, STEFAN KUNTZ'DAN DAHA ZEKİ VE TECRÜBELİ

Forvet hattında Livaja ve Petkovic sakatlıkları nedeniyle yok. Sağ kanadı Pasalic'e emanet edip, Kramaric ve Perisic üçlüsü ile oynayacaklar. Defans göbeklerinde Gvardiol 80 milyonun üzerinde transfer yapabilecek çok önemli bir stoper. Dalic, Bakü'de bizi yardımcısına izletti. Galler beraberliğinden sonra Hırvat spor medyası 'Biz zaten hep sorunlu başlar, iyi bitiririz' diyerek takımlarını Bursa'ya uğurladı. Hırvatlar'ın hocası, Stefan Kuntz'dan çok daha tecrübeli ve oyuna müdahale konusunda daha zeki.







Forvet hattında Cengiz'in Cengiz gibi oynaması lazım. Sağlamsa Enes, değilse Cenk ve Kerem'le öndeki üçlüyü oluşturmamız lazım.

Defans göbeğinde maç eksiğine rağmen Çağlar Söyüncü, Merih'in partneri olmalı. Sağ bekte Zeki daha tecrübeli olabilir ama bu sezon Roma'da işler onun için iyi gitmiyor. Dolayısıyla Onur'da ısrarcı olunmalı. Sol bekse elbette ki Ferdi. Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun futbol kalitelerini ve fark yaratan özelliklerini sahaya koymaları gereken bir 90 dakika. Karşımızda çok tecrübeli bir takım var.

Bursa, çok iyi bir futbol şehridir. Eminim bu akşam 12. Adam olarak gruptaki ikinci galibiyetimizin altına onlar da imza atacaktır.