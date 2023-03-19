Beşiktaş, Ghezzal'ın dönüşüyle "ideal 11"ine kavuştu" dediğimizde ideal 11 meselesini biraz açmamız lazım. Bu 11'den geçen sezon idealin parçası olan tek futbolcu Ghezzal idi ve bu yüzden sahadaki 11 futbolcuya kariyerleri, yetenekleriyle Beşiktaş forması giymesi en çok yakışanlar tanımı en doğrusu olur. Beraber oynadıkları maç sayısı az olan ikililere bakalım: Onur-Ghezzal, Tayyip-Colley ve Amir-Salih... Beşiktaş'ın ilk golü bulana kadar kaleye isabetli şutu olmamış olmasını da bu beraberliklerin üzerinden çok gün geçmediğine bağlamak lazım. Kağıt üzerinde sol kanatta olan Cenk, merkeze kaçtığında, Aboubakar sol içe giriyor ve Masuaku çok diri görüntüsüyle 70 metre kulvarı gel-git yapıyordu. Kapanan İstanbulspor karşısında göbekteki oyunculardan ekstra yaratıcılık ve uzaktan şut gelmeyince devre 29 orta ve kornerden gelen Cenk'in golüyle sona erdi. Onur kulvarını iyi kullanırken, Cenk'in ikinci kulvara girmediği oyunda Masuaku'nun sıkıştığını, diğer kanatta Ghezzal'ın da büyük maç eksiğinin çekildiği dakikalarda sahneye Aboubakar çıktı. Muhteşem bir plaseyle farkı ikiye çıkardığında, 3 maçtır kazanan İstanbulspor için filmin sonu diyebilirdik ama Fatih Tekke'nin takımı mücadeleyi bırakmadı. Farkı bire indirdiklerinde Şenol Güneş'in değişiklikleri yorgunları kenara getirdi ve rakibin risk alıp boşalttığı alandan nefis bir Redmond golü izledik. Maçın en iyisi sadece jeneriklik golüyle değil oyunun kalbinde yer alan Aboubakar ve iki bek Masuaku ile Onur.