F.Bahçe, Dünya Kupası arasına giderken son maçına 5 puan önde çıkmış ve kaybedince seri galibiyetlerinin başında olan Galatasaray farkı ikiye indirmişti. Beş ay sonra şimdi milli araya giderken bu kez puan farkını indirme fırsatı Fenerbahçe'ye geçmiş ve Sevilla'ya turu vermiş takım, Alanya'ya umutlu ama bir o kadar da tedirgin gelmişti.

Jesus'un 11'ine baktığında "Acaba" dedirten 4 adam vardı. Stoper Henrique, Oosterwolde, İrfan Can ve Pedro... Bu oyuncuların form grafiği dipteyken ya bu maçta fark yaratacaklar ya da oyun sıkıntıya girecekti. İlk yarıda tam da böyle oldu. Oosterwolde sakatlandı, Ferdi sol beke geçmek zorunda kaldı. Henrique, Alanya'nın golünde ofsaytı bozan adamdı, İrfan kanat değiştirse de yine tabelayı değiştirecek performanstan uzaktı. Pedro ise sahada var ama oyunda yoktu.

Alanya golle başladığı oyunda Ersun Yanal'ın 'savunmada kesilen toplar uzun oynansın' taktiğiyle Farioli döneminin geçiş oyunundan çok uzaktı. İtalyan, oyun başlatırken risk alırdı ama Yanal'ın da modern futbolun çok gerisinde kaldığı ortada. İkinci yarıda olağan şüpheliler kenara geldi. Valencia dışında çırpınan yokken Emre Mor ve sakatlanana kadar King oyuna tempo verdi. Alanya, bu anlayışla kalesini ne kadar daha savunabilirdi ki...

Önce Osayi, sonra da Valencia'nın dribblinglerinden çıkan penaltılarla geriye düştüler, toparlayacak mecalleri de yoktu. F.Bahçe çok kritik bir galibiyetle lidere 3 puan yaklaştı. Ara sonrasında derbi var ve Jesus tribünde olacak. Maçın en tartışmalı pozisyonu ise Osayi'nin rakibinin bileğine bastığı pozisyonda kartın renginin ne olduğu, ne olması gerektiği… Maçın adamı uzak ara Valencia… Emre Mor da jeneriklik golüyle derbi öncesinde Aboubakar'a selam çaktı.