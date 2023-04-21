Trabzonspor, memleketin; Milan da İtalya'nın son şampiyonu. Bordo-mavili ekip bu sezon üçüncü teknik adamıyla Sivas'ta sahaya çıktığında liderin 24 puan gerisindeydi. Şampiyonluk güzel ama mühim olan sürdürülebilir başarı. Serie A'da da Milan, lider Napoli'nin 22 puan gerisinde ama Milano ekibinin tek tesellisi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmiş olmak, üstelik sezonun en iyi takımı Napoli'yi eleyerek… Trabzonspor ise kupaya veda etmiş ve ligde son 7 maçında bir galibiyet alıp 5 kez sahadan mağlup ayrılmış ve yeni hocası koltuğa otursa bile pratikte kepenkleri indirmiş bir takım. Abdülkadir, Bakasetas'ın olmadığı bir orta saha karşısında Rıza Çalımbay iki kanat hücumcusu Trezeguet ve Visca da yokken kimi gözüne kestirsin! Bjelica'nın kısmetinden mi nedir ilk şutta golü buldu Trabzonspor ama oyunun devamındaki futbol için kısmet de yetmezdi. Larsen'in kırmızı kartı, penaltıyla 1-1'e gelen oyun ve kulübeye çekilen Yusuf Yazıcı. Son şampiyon devreyi, attığı tek golün olduğu hücumla tamamladı. Erdoğan Yeşilyurt gününde olduğunda Sivas için işler daha kolay oluyor, tek golünü Galatasaray'a atmıştı, dün de Trabzon ağlarını orta gibi bir kafayla havalandırdı. Hamsik'in tek golü de Trabzon'da Sivas'a karşıydı ama ikinci yarıda girdiği oyunda çoktan futbolu bıraktığını, Saiz'in attığı gol öncesi kaptırdığı topla gösterdi izleyenlere. Charisis ve Saiz'in göbekteki oyunu çok fazla geldi Trabzonspor'a… Nenad Bjelica kalan haftalarda gelecek sezon kimlerle çalışacağına yakından gözlemleyip karar verecek. Bir yıl öncenin ilkbaharında hasret bitsin diye günleri sayan Trabzonspor taraftarı ise sezon bitse de uyansak bu kâbustan diyordur..