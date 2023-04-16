Kayserispor maçında 3 puanı yarım düzine golle alan G.Saray, rakip kaleye 17 isabetli şutla ligde tüm zamanların rekorunu kırarken bu sezon Hatay karşısında 15 şut atan F.Bahçe'yi solladı. 2014'ten beri ligin istatistiklerini düzenli olarak tutan Opta'nın verilerine göre; Okan Buruk'un takımı, Kayseri karşısında 29 hücum girişiminde 17 isabetli şut attı. 2017-18'de Başakşehir- Antalya maçında ev sahibi ekip de 30 hücum girişiminde 17 isabet kaydetmişti. G.Saray'ın daha önceki kişisel rekoru ise 2016-17'de evindeki G.Antep maçındaki 15 isabetli şuttu.







Çağdaş Atan'ın takımına karşı 17 isabetinde kaleci Bilal 10 kurtarışa imza atarken, Hatay maçını 4-0 kazanan F.Bahçe 15 isabetli şut attığında kaleci Erce'nin kurtarış hanesinde 9 yazıyordu. 6 gollü galibiyetle averajını +41'e yükselten Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon 20 isabetli şut atan B.Münih'in ardından Valladolid maçında 17 isabetli şut atmış R.Madrid ile birlikte 2. sırada yer aldı. B.Münih'in 20 isabetli şut attığı maçta Mönchengladbach kalecisi Yann Sommer 19 kurtarışa imza atmış, 90 dakika 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Sakatlanan Neuer'in sezonu kapatması sonrasında Bayern Münih ara transferde kendisine geçit vermeyen ve Bundesliga tarihine en çok kurtarış yapan eldiven olarak geçen İsviçreli Sommer'i kadrosuna katmıştı.









AVRUPA'DA İKİNCİ

27 maçta 60 gol atan Galatasaray'ın asıl başarısı ise defansif performansı. Kalesinde 19 gol gören sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle karşılaştırıldığında 9 gol yiyen Barcelona'nın ardından bu alanda en iyi ikinci takım unvanına sahip.









YAŞASIN AŞK!

İCARDİ'NİN Kayserispor karşısında 45 dakikada 3 gol atıp 1 asist yapması ülkesi Arjantin'de de büyük yankı buldu. Ole gazetesi, 'Yaşasın aşk' manşetini atarken, Arjantin medyası yakın geçmişte eşi Wanda Nara ile ayrılma noktasına gelen İcardi'nin özel hayatındaki tüm sorunları geride bıraktığını ve Buenos Aires'te MasterChef programına katılarak Wanda'ya olan sevgisini bu destekle ifade ettiğini okuyucularına duyurdu. Gazete, Başakşehir maçından sonra sosyal medyadan 'Utanç, Skandal, Yılın Soygunu' mesajı atan Mauro İcardi'ye 150 bin TL (7 bin Euro) ceza verilmesinin ardından Tangocu yıldızın cezayı Kayseri maçında 3 golle kestiğini ifade etti.









ATTIĞI 3 GOL DEĞİL WANDA'NİN 'W'Sİ

MAURO Icardi, golleri ile coşarken Kayseri karşısında yaptığı 3 işareti hat-trick mesajı olarak algılanmıştı! Ancak gerçek çok farklı. Wanda Nara ile barışan ve milli arada Arjantin'e giderek eşiyle TV programına katılıp jest yapan yıldız oyuncunun, gollerinin ardından yaptığının 'üç' değil Wanda Nara'nın baş harfi olan 'W' olduğu öğrenildi.