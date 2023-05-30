Almanya’da 2. mucize

Bundesliga 2'de Heidenheim'ın 2-1 geride olduğunu gören Hamburg taraftarı, en üst lige çıktığını sanıp büyük bir sevinç yaşadı Ancak diğer maç daha bitmemişti. Heidenheim 90+3 ile 90+9'da fileleri sarsıp 3-2 kazandı ve şampiyonluğunu ilan edip Bundesliga 1'e çıktı

Almanya'da bir gün arayla yaşanan futbol mucizeleri tarihe geçti... Bundesliga 1'de Dortmund'un, elindeki fırsatı tepmesi sonucu şampiyonluğu Köln deplasmanında 89. dakikada attığı golle kazanan Bayern Münih'in ardından Bundesliga 2'de de önceki gün Heidenheim neredeyse imkânsızı başardı. Son haftaya bir üst ligdeki B.Dortmund gibi lider giren ve yine Dortmund gibi 2-0 geriye düşen Heidenheim, ilave süre tabelası kalktığında 2-1 gerideydi. Aynı dakikalarda Sandhausen deplasmanında 1-0 kazanan ve son düdüğün ardından Bundesliga 1'e yükselmenin sevincini yaşamaya başlayan Hamburg taraftarı, Heidenheim'ın 90+3 ve 90+9'da attığı gollerle maçı 3-2 kazanmasının ardından büyük şok yaşadı. Heidenheim, bu galibiyetle puanını 67'ye yükselterek aynı puana sahip Darmstadt 98'in önünde averajla şampiyonluk yaşayıp Bundesliga'ya yükselen takım oldu.







BİR İHTİMAL DAHA VAR!

Sevinçleri kursaklarında kalan Hamburg ise ligi üçüncü sırada tamamladı ve şimdi 1-5 Haziran tarihlerinde Bundesliga'yı 16. sırada bitiren Stuttgart'la play-off mücadelesi verecek. İki maçın ardından kazanan takım, gelecek sezon Bundesliga 1'de yoluna devam edecek