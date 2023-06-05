Uzun bir koşuydu Galatasaray'ınki... Hayır bu sezon değil, 30 yıl süren bir koşu! Avrupa'da yarı final oynadığında Fenerbahçe'nin 4 şampiyonluk gerisindeydi bu kulüp. 92-93 sezonunu zirvede bitirdiğinde 9 şampiyonlukla 3. sıradaydı. Fenerbahçe'nin 12, Beşiktaş'ın 10 şampiyonluğu vardı. UEFA Kupası'nı aldığı sezon 14-13 ile Fenerbahçe'yi sollamış, iki sezon sonra da ezeli rakibinden daha zayıf bir kadroya sahip olmasına rağmen 3. yıldızı göğsüne takmıştı. Yine Fenerbahçe kadrosu ağır basarken 2006'yı ve ardından 2008'i kazandıklarında şampiyonluk sayıları 17-17 eşitlenmişti. Bugün Galatasaray 23-19 önde. 4 şampiyonluk gerideki takım, Fenerbahçe'nin 4 şampiyonluk nasıl önüne geçti derseniz, bu başarıları yok sayanların zırvaları çok ama gerçek şu; doğru teknik adamlar, vizyon sahibi yöneticiler, armaya aidiyet duygusunu geliştirmiş yabancı futbolcular ve Florya'nın havasını koklayıp takım olmayı başarmış kadrolar. 30 yıllık bir yürüyüştü bu. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon ellerinden geleni yaptılar ama daha iyisini yapan şampiyon oldu. Mesele maç öncesi alkışlamak değil, rakibin başarısını kabullenip hatalara öz eleştiri yapabilmek. Bu 30 yılda Galatasaray hep kazanmadı ama ne zaman kaybettiyse faturayı başkanlarına, teknik adamlarına bazen acımasızca olsa da kesmeyi bildi. Bütün bunlar size geçen haftaki şampiyonluğundan 10 dakika sonra Oliver Kahn, Salihamidzic'i gönderen Bayern Münih'i hatırlatmıyor mu? Tebrikler Okan Buruk, tebrikler Galatasaray başkanı ve yönetimi.