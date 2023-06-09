Şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'nin, Türkiye Kupası'nı kazanması oluşan olumsuz havayı dağıtmaya yeter mi?

Jesus iki farklı seferde lig ve Avrupa'da gemiyi limana yanaştıramadı. 'Lig şampiyonluğunu kaybettikten sonra Türkiye Kupası'nın ne önemi var' diyenlere şaşkınlıkla bakıyorum. Ortada bir final ve kupa varsa Fenerbahçe tarihi onu almanızı emreder. Başakşehir'le ligde oynadıkları iki maçta Fenerbahçe 34 hücum yaparken iki 90 dakikanın sonunda da galip gelmeyi bildi. Gelecek sezon ilk hedef elbette lig şampiyonluğu olacak. Bu yıl Avrupa mesaisinin Fenerbahçe'yi çok hırpaladığı ortada. Ancak arada bir fark var, bu sezon Avrupa oynamayan ezeli rakipleri seneye aynı yoğun fikstürde olacak. Şampiyonluğun kaybedilmesi kadar Galatasaray derbisinde oynanan kötü futbolun da sezon biterken affettirilmesi gerekiyor. Bu yüzden sahaya takım olarak karakter koymalılar.

Jesus kupayı kazanmak için nasıl bir kadro ile sahaya çıkmalı? Jesus'un kalmayacağı kesin gibi. Fenerbahçe topa sahip olan taraf olacak. Galatasaray derbisindeki kadrodan da farklı bir 11 beklemiyorum. Fenerbahçe defansının basit hataları ligin son döneminde takımı yaktı. İcardi Galatasaray'ı şampiyon yaparken, Fenerbahçe Valencia'yı gol kralı yapan bir sezon geçirdi. Kupa kazanılsa da kaybedilse de ortada bu kadar uzun bir şampiyonluk hasreti varken Başkan Ali Koç'un transfer döneminde yine fırtınalar estireceği kesin.

Başakşehir, son maçında Trabzon'u yendi. İkinci kez kupa finali oynayacaklar. Kazanma şansını nasıl görüyorsunuz?

Başakşehir için bardağın dolu tarafında Trabzonspor maçındaki oyunlarının karşılığında Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki oyununa baktığımızda Belözoğlu'nun takımı daha formda ve fit görünüyor. Bardağın boş tarafında ise bu sezon üç büyüklere karşı Belözoğlu'nun tek galibiyetini Beşiktaş maçında tek isabetle almış olması var. Fenerbahçe ve Galatasaray'a ikişer kez kaybettiler. Emre Belözoğlu, Galatasaray'ı kupada elediği geçiş oyunu taktiği ile bekleyen ve F.Bahçe'nin bitiremediği hücumları kontrataklarla değerlendirmeye çalışacak olan oyun anlayışından vazgeçmez. Yıllardır Avrupa'ya giden Başakşehir elbette sürdürülebilir bir başarı adına kupanın getireceği bu Avrupa biletini istiyor. Bence şanslar eşit. Adı final olan bir maçta, yaz tatili havasına girmemiş, arma-forma için tekmeye kafa uzatan ruha sahip olan taraf kazanır.