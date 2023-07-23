Bir hafta önce bu köşede "İcardi'nin 24 Temmuz'dan önce İstanbul'a gelmeyeceğini tahmin ediyorum" derken elbette ki Buenos Aires'teki gelişmeleri takip ediyordum. O günden bu güne ne oldu: Arjantinli bir gazetecinin iddiası sonrasında medyanın büyük çoğunluğu ve Nara'nın ailesi gazeteciyi yalan haber yapmakla suçladı. Kan ve kemik kontrollerinde testlerin uzun sürdüğü bilinen bir gerçek. Wanda Nara ödül aldığı programını bitirdikten sonra İcardi ile İbiza'ya tatile gidecekti. Elbette ki Galatasaray yönetimi bundan haberdardı. Avrupa'ya geldiklerinde kontrat imzalanacak, KAP açıklaması yapılacaktı.







Dün bir başka gazeteci hastalığın farklı olduğunu iddia etti. (Hasta hakları gereği etik olarak bu iddialarda geçen hastalık isimlerini paylaşmıyorum.) İcardi'nin eşinin yanında olabilmek için 6 ay, Arjantin'de kiralık forma giyeceği haberleriyse kurmaca. Çift bu iddialara İcardi'nin Galatasaray tişörtlü fotoğraflarıyla yanıt verdi bile. Peki bundan sonra ne olacak? Muhtemelen biriki gün içinde Wanda Nara rahatsızlığını birinci ağızdan açıklayacak. İcardi'nin de bu açıklamanın ardından İstanbul'a gelmesi yüksek ihtimal. Ancak bir gerçek var; sezon başı kampı yapmayan Arjantinli golcünün, ligin ilk haftasına yetişmesine göre bir program hazırlanacağı kesin. Evindeki koltuktan kaldırıp getirdiğiniz adamı yarın sahaya süremezsiniz.







RESTİ GÖRMEZDEN GELEN MBAPPE'NİN 1 HAFTASI VAR

Luis Campos, Monaco'da görevdeyken kendisinden randevu talep eden bir futbolcunun babasına şu sözü vermişti; "Oğlunu A takıma alacağız." O futbolcu Mbappe'ydi ve babası, genç takım forması giyen oğluna yeterli fırsat tanınmadığından şikayetçiydi. Campos sözünü tuttu. Mbappe, 180 milyon Euro'ya PSG'ye satıldığında Luis Campos çoktan Lille kulübünün yolunu tutmuştu bile. Portekizli sportif direktör PSG'de işe başladığında herkes aile ile arası iyi olan bu usta ismin, Mbappe'nin kontratının uzatılmasında baş aktör olacağına inanıyordu. Fransız yıldızın kontratı 2024'te bitiyor, ancak + bir yıl opsiyonu vardı. Her şey Mbappe'nin "Bir yıl opsiyonu kullanmayacağım" demesiyle başladı. Real Madrid kapıdaydı ve geçen sezon yıldızını İspanyollara satmayan PSG'de başkan Nasser Al-Khelaifi kağıt üzerinde dünyanın en pahalı futbolcusunun elini kolunu sallayarak bedavaya gitmeyeceğini söylüyordu. Milli maçlar yüzünden Mbappe sezonu geç açtı. PSG ona iki yol sundu. Ya 1 Ağustos'a kadar kontratını uzatacaktı ya da 1 Ağustos'tan itibaren gelen teklifleri değerlendirmeye alacaklardı. Mbappe, resti görmezden geldi. Bu yıl da "PSG forması giyeceğim" dedi. Yönetim söylediklerinde kararlıydı ve 1 numaralı yıldızını Japonya turnesine götürmeyeceğini açıkladı. Bu elbette Fransa futbolunda deprem etkisine neden oldu. Önümüzdeki yaz EURO 2024 ve Fransızlar için ondan daha önemlisi Paris'te olimpiyatlar var. Mbappe'nin bir haftası var. Ya PSG ile kontrat uzatacak ya da yüklü teklifle gelen bir kulübe 'evet' diyecek. 3. İhtimal mi? Evet o da var… PSG kontrat uzatmaz ve oyuncuyu satamazsa bütün sezon yedek kulübesinde tutabilir ya da genç takımla idmana çıkarabilir.



PARLATIYOR VE SATIYOR

Red Bull Leipzig bilindiği üzere bir proje takımı. Enerji içeceği konusunda dünya devi olan Red Bull'un farklı spor dallarında büyük sponsorluk anlaşmaları olduğu gibi takım yönetimi de markanın değeri için çok önemli. Buraya büyük rakamlar yatırdıkları bilinen bir gerçek. Ancak RedBull Leipzig'in sadece genç oyunculara yatırım yapan ve Bundesliga ile Şampiyonlar Ligi'nde her zaman iddialı olan bir takımdan öte bir başarısı daha var. Parlatıp, satmak. Şimdi örneklere gelelim;



