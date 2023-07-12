Real Madrid ve Barcelona arasında fırtınalar kopartan Arda Güler, Madrid kulübüyle sezonu açtı ama perde arkasında yaşananların detayları bitmek bilmiyor.

Geçen sezon ekim ayına dönelim… F.Bahçe, Avrupa'da çok iyi başlamış ve İstanbul'da devirdiği AEK Larnaca ile 13 Ekim'de deplasmanda karşılaşmıştı. Jorge Jesus'un o gün 11'de başlattığı ve 69 dakika şans tanıdığı Arda Güler'i, Barcelona'nın o günlerdeki sportif direktörü Jordi Cruyff'a raporlayan Kıbrıs Rum Kesimi kulübünün profesyoneliydi.







12 yıl önce AEK Larnaca'da görev yapan Jordi Cruyff, Barcelona scout ekibinin geniş listesinde yer alan Arda için 'Yakın takibe alın' emri verdi. 'Bu Arda mutlaka alınmalı' demek değildi o günlerde. Barcelona'da Jordi Cruyff, görevden ayrılıp Deco geldiğinde Arda ismi, dosyadaydı ama Deco'ya 'Git görüş' emrini veren Başkan Laporta'ydı.



LAPORTA İŞİ BİTİRMİŞTİ!

Barcelona'da futbol direktörü olarak görev yapan Mateu Alemany, Şampiyonlar Ligi finali sonrası kulübünde kalma ihtimali de olan İlkay Gündoğan'ı ikna etmek için Almanya'ya ayağına kadar gitmiş ve transfer zaferiyle Barcelona'ya dönmüştü. Laporta şimdi yeni gelen Deco'yu parlatıp onore etme peşindeydi. Barcelona'nın her dakikasını takip eden İspanyol medyası, ne tesadüftür ki Deco'nun İstanbul'a doğru yola çıktığını bir İtalyan gazeteciden öğrendi. Aynı günün akşamında Laporta, canlı televizyon yayınında 'Evet Deco, İstanbul'a gitti' dedi. Kalamış'ta o gün konakladığı Wyndham Otel'de gri kot, mavi tişört giyen 'sportif' Deco'yu görenler, elbette ki şaşırmıştır. Katalan medyasına göre; Laporta, Fenerbahçe ile anlaşmış, Deco'ya sadece oyuncuyu ikna etmek kalmıştı. Barcelona Başkanı'nın FFP yüzünden bu sezon kadroya yazmaları mümkün görülmeyen Arda için "Bonservisin yarısını şimdi öderiz, sizde bir yıl kiralık kalır" teklifine, F.Bahçe Başkanı Ali Koç "Evet' demişti.









BODRUM'DA ŞOKA UĞRATAN SÖZLER

Şimdi F.Bahçe cephesi için bir parantez açalım. Arda Gençlerbirliği'nden altyapıya transfer edildiğinde Ali Koç, ailesinin oturacağı evden babasının kullanacağı arabaya kadar her şeyi tahsis etmiş, adeta Arda'yı pamuklara sarmıştı. Sarı-lacivertli kulüpte '1500 dakikayı aşmazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin hiçbir öneminin olmadığı, çünkü Ali Koç'un aileye sağladığı bu imkânlar, aralarındaki samimiyet ve güvenle Arda'nın yeni kontratı gözü kapalı imzalayacağı bekleniyordu. Ancak yeni kontratta '17.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi, F.Bahçe'ye kabul ettirildi.

Biz Deco'ya dönelim… Portekizli, Bodrum'da Arda ve ailesiyle görüştüğünde büyük bir şoka uğradı. İki kulüp anlaşmış olabilirdi ama Güler Ailesi, Deco'ya "Gelecek sezon kesinlikle F.Bahçe'de kalmayacağız" deyince Portekizli buz kesti. Barselona'ya dönüş yolunda oyuncuyu bir başka kulübe kiralamazlarsa Real Madrid başta olmak üzere başka kulüplerin devreye gireceğini biliyordu. Transfere 'Yüzde 90 Barcelona lehine bitti' gözüyle bakan İspanyol medyasında Deco'nun döndüğünün ertesi sabahı manşetler, 'Real Madrid Arda'yı bitiriyor' ile doluydu.









ALEMANY ŞOV YAPTI DECO YENİLGİ ALDI

Barcelona cephesi o gün sessizliğe gömüldü. Real Madrid ise elini çabuk tuttu çünkü kulislerde Milan'ın da aileyle görüştüğü ve oyuncuya forma garantisi verdiği haberleri dolanıyordu. Barcelona gibi sonraki transferden yüzde 20 pay maddesini F.Bahçe, Real Madrid'e de kabul ettirdi. 17.5 milyon Euro serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olarak düzenlendi ve üstüne de 10 milyon Euro bonuslar yazdırıldı. Barcelona'da Alemany, İlkay transferiyle şov yaparken Deco ağır bir yenilgi almıştı. Önceki gün bu iki isim Barselona'da Santa Clara restorana öğle yemeğine gittiler. Çıkışta Deco'ya Arda'yı sordular. O da sinirli bir şekilde, "Ne oldu ben de bilmiyorum" dedi.

Arda'yı kaptırmış olmanın acısıyla şimdi aileye ödenen komisyon miktarını gündeme taşıyorlar. Sport Gazetesi'ne göre, baba Güler 15 milyon, Arda da 8 milyon Euro imza parası almış(mış). Perde arkasında yaşananlar bunlar. Perdenin önünde ise 100 milyon Euro'luk Bellingham ile akşam yemeği yiyip ertesi gün Real Madrid ile idmana çıkan Arda var. Barcelona için alınacak ders galiba şu olmalı; kendi içinde kavgası bitmeyenin dışarıda kazanacağı savaş yoktur.



DE JONG, PEDRİ VE ARDA…

Son bir soru-cevap ile bitireyim... Orta sahasında 20'lik Pedri, 18 yaşındaki Gavi, Frenkie de Jong ve yeni transfer İlkay olan Barcelona, başka mevkilerde eksiği varken neden Arda'nın peşinden koştu?

Sorunun cevabı basit: Frenkie de Jong'u bu sezon 100 milyon Euro'ya, Pedri'yi de gelecek sezon o rakamdan daha fazlasına satabilirler. Hollandalı'ya teklif var. Pedri'ye de illa ki gelecek. Arda işte tam da bu yüzden Barcelona'nın bir B planıydı.