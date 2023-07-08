Florentino Perez, 2000 yılında Real Madrid başkanlığına aday olduğunda, "Barcelona kaptanı Figo'yu alacağım. Alamazsam 60 bin kombinenin bedelini cebimden öderim" demişti. Dediğini de yaptı. Serbest kalma bedeli olarak 60 milyon Euro ödedi ama rakamdan bağımsız Figo vakası, bugün hâlâ tarihin en sansasyonel transferi olarak anılıyor. Real, Barça'nın ciğerini sökmüştü.







Perez ilk döneminde, Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham ve Owen ile; ikinci döneminde ise Ronaldo, Benzema ve Kaka transferleriyle şov yaptı. Üçüncü Los Galacticos döneminde gelen Gareth Bale ve Eden Hazard'ın çok da iyi izler bırakmadığı ortada. Peki Real Madrid, Arda'yı sırf Barcelona'ya gitmesin diye mi aldı? Sorunun cevabı, hayır! Real Madrid artık genç yıldızlara yatırım yapıyordu. Vinicius Jr., Rodrygo ve son iki sezonda orta sahaya gelen Camavinga, Tchouameni ve bu yaz Bellingham… 18 yaşındaki Arda da işte tam bu planın son parçası oldu.







BARCELONA 13 YIL ARADAN SONRA İKİNCİ GOLÜ YEDİ

13 yıl önce Barcelona, Mesut ile ön protokol yapmış, hocası Guardiola Mesut'un bir yıl daha Werder Bremen'de kiralık olarak oynamasını istemişti. Real elini çabuk tutup 18 milyon Euro'ya Mesut'u kadrosuna kattı. 13 yıl sonra Barcelona, aynı golü bir kez daha yedi. Deco, İstanbul-Bodrum hattında Ali Koç ile anlaşma sağladı. 22 milyon Euro'yu iki taksitle ödeyecekler ve Fenerbahçe'nin de istediği olacak, Arda bir yıl kiralık kalacaktı. O günlerde 'yüzde 90 Barcelona ihtimali' konuşulurken geriden Real Madrid koptu geldi ve Mesut örneğinde olduğu gibi işi bitirdi. Futbol tarihine geçmiş bir söz vardır, 'Real Madrid treni bir futbolcunun önünden bir kez geçer. Bindin, bindin'… Arda da dün basın toplantısında geçmişte imza atan birçok yıldız gibi bu gerçeğe vurgu yaptı. Real Madrid elini çabuk tutmasa, 25 milyon Euro ile kapıyı çalacak Milan ve 'takımda kalacaksın' garantisi veren İtalyan planı devreye girecekti.







OLASI GELECEK SENARYOLARI

Arda'nın yeteneği malumunuz. Ancak 18 yaşına kadar yaptıklarıyla 17.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olmasa bile 'Fenerbahçe, oyuncusundan 40-50 milyon Euro kazanırdı' demek pek futbol dünyasının gerçekleriyle örtüşmüyor. İspanya'da olduğu gibi serbest kalma bedeli Türkiye'de federasyona yatırılmıyor. İspanya'da kulüple muhatap olmazsın ama Türkiye'de mecbursun. Elbette oyuncunun sözü önemli fakat Madrid'in 17.5'tan 20 milyon Euro'ya çıkmış olması ve 10 milyon da bonusların eklenmesi, işte tam da bu kural yüzünden. 9 yıldır şampiyon olamayan F.Bahçe'de bütün gözler onda olacak, Barcelona onu kiralık bırakmış olsa bile olası bir kötü performans, Allah korusun bir sakatlık gelecek yaz Katalan kulübünde oyuncunun devamlılığını tehlikeye sokacaktı. Arda cesur çocuk. Basın toplantısında dediği gibi, "Kiralık gitmek için gelmedim" sözü, onun iddiasını ortaya koyuyor. F.Bahçe'de yüzmeyi öğrenmiş çocuk, iç denizlerde değil okyanuslara atlamak için tereddüt etmedi. Peki bundan sonra ne olur? Real Madrid, Arda'yı Amerika kampına götürecek. Orada Arda'nın elinden geleni yapacağına hepimiz eminiz. Ancak Real Madrid kadrosuna da baktığınızda orta sahada işinin ne kadar zor olduğu ortada. Arda da elbette bunun farkında. Kulislerde gelecek sezon Brezilya'nın başına geçmesi beklenen Ancelotti'nin yerine Real Madrid'in eski yıldızı Xabi Alonso'nun geleceği konuşuluyor. Onun çalıştırdığı Leverkusen'de geçmişte sağ bek Carvajal de staja gitmişti. Arda için de benzer bir yol izleyebilirler ve Leverkusen'e ya da başka bir kulübe kiralık gönderebilirler.







KOMİSYON ÜCRETİ!

Arda için açıklanan resmi bir yıllık ücret rakamı yok. Kulislerde ailesine '15 milyon Euro ya da 20 milyon Euro komisyon ödenecek' haberleri dolaşıyor. Geçen sezon Haaland'ın B.Dortmund'dan serbest kalma bedeliyle Manchester City'ye imza attığında da menajerlik şirketinin 30 milyon Euro, babası eski futbolcu Alf-Inge Haaland'ın bir o kadar parayı komisyon olarak aldığı manşetlerdeydi. O günlerde FIFA'nın 'Transfer bedelinin yüzde 10'undan daha fazla komisyon dolaylı da olsa alınamaz' şartını getireceği konuşuluyordu. Ama bu, o günden bu yana resmileşmedi.



24 NUMARANIN SIRRI

Real Madrid'de iki forma boştaydı. Geçen sezon 5 numarayı giyen Vallejo, bu formayı yeni transfer Bellingham'a verip 25'i seçti. Benzema'dan boşalan 9 ve 24 sahipsizdi. Arda'ya 24 numarayı vermelerinin şöyle bir detayı var; İspanya'da forma numaraları 1'den 25'e kadar yazılmak zorunda. 25 numarayı ancak federasyona iki kaleci bildiren kulüpler kullanabiliyor. 5'i Bellingham'a verdikten sonra 25'i seçen Vallejo'nun takımda kalması da garanti değil. 9 numara da boşta ancak takdir edersiniz ki o forma Mbappe'yi bekliyor.