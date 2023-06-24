Bir haftadır Avrupa medyasında yaşanan Arda Güler çılgınlığında hep aynı soru gündemde: Böylesine yetenekli bir gencin serbest kalma bedeli nasıl 17.5 milyon Euro olur? Suudi Arabistan'ın alevlendirdiği transfer piyasasında 17.5 milyon bugün değil 5 yıl önce de Arda gibi bir elmas için kelepir rakamdı. Arda ve ailesinin -varsa menajeri- Fenerbahçe'ye, "Gideceğiz ama para kazandırarak gideceğiz" diyerek bu rakamı dayattığı ortada. Öyle olmasa karşımıza Barça'nın bir zamanlar 'Arda'sı olan Xavi Simons'un bedava PSG'ye gittiği günleri hatırlatan bir operasyon çıkacaktı. Avrupa'da altyapıdan yetişen oyunculara 18 yaşında imzalatılan 'şartlı' kontratlar yıllardır kulüpleri zorluyor. Arda ve ailesinin de bu silahı iyi kullandığı ortada. Serbest kalma bedeli 40-50 milyon yazılsa Avrupa kulüpleri Arda'yı en az 1 yıl daha takipte kalırdı. Peki şimdi ne olacak? Katalan Sport gazetesi dün Arda'ya iki sayfa ayırdı ama Barcelona'nın transfer planlarında Arda önceliği yok. Madrid kulislerinde ise Real Madrid'in bonservisini alıp bir yıl F.Bahçe'de kiralık oynatacağı konuşuluyor. Comolli'nin patronu Redbird'ün sahibi olduğu Milan'ın ise Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde beğenmediği Arda için şimdi 'Alın' raporu veren Fransız sportif direktörün bu işin içinde olduğu geçen hafta bu köşede yer almıştı. B. Dortmund, Benfica ve Ajax'ın da ilgisi konuşuluyor. Başkan Ali Koç ile ilk görüşmede kalmaya ikna olmayan Arda'nın gideceği kulübü, kendisi ve ailesi kesinlikle biliyor. Her şeyin ilacı zaman. Göreceğiz…







ZANİOLO İÇİN 'İTALYAN İŞİ' MANŞETLER

İtalyan kulüpleri ülkedeki spor gazetelerini ve sosyal medyadaki meşhur gazetecilerini transferde manipülasyon için çok iyi kullanır. 'İtalyan işi' şöyledir: Satarken uçarlar, alırken ölücü rolüne bürünürler. Zaniolo için de hesap bu. İtalyan forvet, Milan'ın transfer listesinde değil çünkü onu çok isteyen Maldini ile yollar ayrıldı. Fiorentina 15 milyon Euro gibi komik bir teklifle geldi, normal çünkü transfer rekorları 22 milyon Euro. Galatasaray'dan serbest kalma bedeli 35 milyon Euro olan Zaniolo'nun yüzde 20'si Roma'ya gittiğinde sarı-kırmızılı kulübün kazanacağı para 28 milyon Euro. Bunun 15 milyonunu gelecek sonbahardan itibaren 5 taksitte Roma'ya ödeyecekler. Roma tarafından baktığınızda kontratının bitimine bir yıl kala o günlerin 'sorunlu' Zaniolo'sundan 22 milyon Euro kazanmak, UEFA'da -30 milyon bütçesi olan kulüp için iyi bir operasyondu. Gelelim Juventus'un ilgisine… Juventus 35 milyon nakit vermemek için gazeteleri devreye soktu. Galatasaray'ın Weston McKennie ile ilgilendiğini ilk yazan onlar. Akılları sıra bire bir takasa sokacaklar. Geçen hafta Sabah Spor'un McKennie artı 15 milyon Euro haberini manşetine taşıyan Corriere dello Sport, nakit kısmını imzamı kullanmış olmasına rağmen kendi masalları sürsün diye sansürledi. Chiesa için 60 milyon Euro isteyen, kalsa yıllık 8 milyon talep eden oyuncusundan kurtulmaya çalışan Juventus, elindeki ıskartalarla Galatasaray'ın kapısını çaldı ya da çalacak ama gerçek olan Weston McKennie'ye Galatasaray'ın ihtiyacının da önceliğinin de olmadığı... La Gazzetta dello Sport ise 'Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde ayağı takılırsa' hayalinin peşine düşmüş. Peki ne olacak? G.Saray bir kuruş indirim yapmadan 35'e satabilir. Pazarlığa gerek yok, İtalya Milli Takımı'nın 23 yaşındaki forveti elinizde. Sağ kanat, forvet arkası ve santrfor oynuyor. Önünüzde Devler Ligi vitrini ve elbette EURO 2024 var. Gelecek sezon 30 milyonluk teklif illa ki gelir.



8 YIL ÖNCE BARÇA'NIN KAPISINDAN KİM DÖNDÜ?

Barcelona, 8 yıl önce Xavi'nin yerini doldurmak için bir futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi ama kulübün transfer yasağı nedeniyle oyuncu 6 ay futbol oynayamayacak olması nedeniyle bu imza atılmadı. O günlerde kayyuma devredilmiş Barça yönetimi, yeni başkan geldiğinde Arda Turan'ı 34 milyon Euro (+7 milyon) bonusla transfer sözünü Atletico Madrid'e verdi. Arda da 6 ay futbol oynamayacağını bilerek hayallerindeki Barça'ya imza attı. Transferi yatan futbolcu ise tam 8 yıl bekledi. Xavi'nin yerini dolduracaktı ama Xavi artık onun hocası oldu. O futbolcunun adı İlkay Gündoğan.