İşte Fenerbahçe'nin yeni süper starı Edin Dzeko'nun sıra dışı hayat hikâyesi: 5 yaşına geldiğinde, 35 m2'lik odada yağmur gibi yağan bombalar altında hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Wolfsburg formasıyla Bundesliga'yı salladığında lakabı önceleri 'Saraybosna Kuğusu'ydu. İnce, uzun ve narin... Sonraları ona "Bosna Elması" diyeceklerdi

Premier Lig'de Manchester City formasıyla gollerini attıktan sonra formasının altındaki tişörtte yazan "Za moje mahalce", savaşın burktuğu bir çocuğun tüm hayatını anlatıyordu aslında. Saraybosna'da 1986 yılında doğan Edin Dzeko, "Bu gol mahallem için" diye haykırıyordu o tişörtle. O mahallenin adı Otoka'ydı ve aile 35 m2'lik bir odada Edin 5 yaşına geldiğinde yağan bombalar altında hayatta kalma mücadelesi veriyordu.







ANNESİ BELMA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRDİ

Edin'in ilk topla buluştuğu sahaya 3 bombanın düşmesi, annesi Belma'nın ona sokağa çıkma yasağı getirmesi o zor günlerin anıları arasında kaldı. Yusuf Sehovic onu 10 yaşında keşfettiğinde "Savaş zamanı yemek bulmakta zorlanıyor, bombaların nereye düştüğünü tahmin etmeye çalışıyorduk" diyen Edin, çelimsiz ve kısa boylu bir çocuktu. Onu Zeljeznicar altyapısına götürdü Sehovic. Hayali Andrij Shevchenko gibi büyük bir forvet olmaktı çocuğun, ilk zamanlarında fiziği yetersiz diye orta sahada görev yapıyordu. Çekler onu keşfettiğinde Dzeko'nun boyu 1.93 cm olmuş ve 30 bin Euro karşılığında gittiği Teplice'de 2006- 2007 sezonunda ligin en çok gol atan ikinci oyuncusu olmayı başarmıştı.







TÜRKİYE MAÇINDA İLKİ YAŞADI

2007'de Türkiye maçı ile ilk kez milli oldu ve golünü attı. Artık merdivenleri birer birer çıkma vaktiydi. Wolfsburg'un kapısından girdiği sezonu Bayern Münih şampiyon bitirdi ama ertesi sezon Grafite ile hücum hattında kurdukları ortaklık o Bayern'i 5-1 ile sahadan sildikleri ve kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandığı sezon olarak tarihe geçti. Dzeko'nun o günlerdeki lakabı "Saraybosna Kuğusu''ydu. İnce, uzun ve narin. Sonraları ona "Bosna Elması" lakabını takacaklardı. Wolfsburg günlerinde en yakın olduğu isim ise Galatasaray forması da giymiş Misimovic'ti. Yolu yine Galatasaray'dan geçen bir başka isim Roberto Mancini, onu Manchester City'ye 37 milyon Euro karşılığında aldığında Bundesliga'dan gidenler arasında rekor transfer oldu ve ülkesinden yetişen futbolcular arasında da Balic'i (Fenerbahçe-Real Madrid) solladı.







11 YIL SONRA M. CİTY'E İSTANBUL'DA RAKİP OLDU

Manchester City'de ikinci sezonunun son haftasında unutulmaz maçta attığı beraberlik golü ve Agüero'nun son saniye golüyle İngiliz kulübü 44 yıl sonra şampiyon olurken Dzeko, elbette ki 11 yıl sonra Manchester City'e İstanbul'da rakip olacağını bilmiyordu. 130 maç ve 50 golle Premier Lig kariyerine Roma'ya kiralık gittiği sezonla son verdi. İlk sezon ısınma sezonuydu ve Dzeko, 6 yılda attığı 119 golle Roma tarihinde Totti (307) ve Pruzzo'nun (138) ardından en çok gol atan 3. isim oldu. 2021'de geldiği, 111 maçta 34 gol attığı İnter formasını son kez giydiği İstanbul'daki Devler Ligi finalinden sonra Milano kulübünün "Bir sezon daha kal" teklifine rağmen kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı attı. Ailesine, doğduğu topraklara bağlılığı ile bilinen Mithat ve Belma'nın oğlu Edin, Roma'da Casal Palocco'da bir villa sahibi. Dubrovnik'te de bir villası olan Dzeko, aynı şehirde Ritual Cafe'nin ortağı. Ayrıca ülkesinin ilk UNİCEF elçisi olarak 10 yıldır görev yapıyor.







İŞTE MALİYETİ

F.Bahçe, KAP'a yaptığı açıklamada 2 yıllığına renklerine bağladığı Dzeko'ya senelik 4.2 milyon Euro ödeyecek. 37 yaşındaki forvet, iki sezonda toplam 8.4 milyon Euro (227 milyon TL) kazanacak. Bonuslarla ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.



'BENİ SEV' ŞARKISIYLA İMZA

İstanbul'a gelen Edin Dzeko, sağlık kontrolünden geçtikten sonra çubuklu formaya imzasını Türkçe söyleyerek "Beni sev, beni sev" şarkısıyla attı. Tecrübeli golcü, sarı-lacivertli kulübün yayınladığı videoda yaptığı kısa açıklamada "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.







5 YILDA 18 FORVET

Edin Dzeko, F.Bahçe'de Rossi'nin 9 numaralı formasını giyerken, Uruguaylı oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Boşnak futbolcu, Başkan Ali Koç'un 5 yıllık görev süresince transfer edilen 18. forvet oldu. İşte Koç döneminin golcüleri:

İslam Slimani

Michael Frey

Andre Ayew

Vedat Muriq

Allahyar

Mevlüt Erdinç

Kemal Ademi

Mame Thiam

Enner Valencia

Papiss Cisse

Samatta

Sinan Gümüş

Mergim Berisha

Joao Pedro

Batshuayi

Joshua King

Tiago Çukur

Edin Dzeko



AVCI, DZEKO İLE BİZZAT GÖRÜŞMÜŞ!

Bosna basını, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen isimler arasında yer alan Abdullah Avcı'nın bizzat Edin Dzeko ile telefonda görüştüğünü yazdı. Haberde, deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertli takıma Edin Visca'yı da getireceği belirtildi. F.Bahçe taraftarı,Twitter'da "Abdullah Avcı'yı istemiyoruz" etiketi ile tecrübeli teknik adama olan tepkilerini dile getirdiler. Avcı ise "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım" mesajını verdi.