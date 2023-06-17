Biz gazeteciler için bugünlerde cevabını aradığımız iki önemli soru var; 1-İcardi Galatasaray'da kalacak mı? 2-Arda Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Ben Arjantinlinin durumuna bakayım… İcardi, Buenos Aires'e ailesinin yanına gittiğinden beri ne bonservisinin olduğu PSG'yi yakından takip eden Fransız L'Equipe gazetesinde ne de ülkesinin spor gazetesi Ole'de hakkında bir transfer iddiası yazılmadı. Çıkan tek haber, Roma'nın gündemine geldiğiydi ama bütçesi eksi 30 milyon Euro'da olan kulübün İcardi'nin ücretini karşılayamayacağı bilindiğinden Corriere dello Sport da haberin devamını getirmedi. İcardi hakkında her gün haber çıkan ülke ise, evet yanılmadınız, Türkiye… Erden Timur'un "Arabistan'dan teklifler var" dediği doğrudur. Ancak Timur zeki bir adam. Şampiyonluk kutlamalarının ardından gerek başkanın gerekse diğer yöneticilerin kutlamaların coşkusuna kapılıp 'İcardi cepte' görüntüsü çizmesi, taraftarda beklentiyi arşa yükseltti. Timur, işin kolay olmayacağının farkında. Köprünün altından daha çok sular akar. Ancak onun bu açıklamasının ardından alacağı yıllık ücretten ödenecek bonservise kadar tüm detayları verip İcardi'nin gideceği kulübün adını nedense vermeyip 'Bir Arap kulübü' diye haber yaparsanız, bu ciddi gazetecilik olmaz. Gerçek değil, söylentilere bakalım. Diyelim ki kulüp Al Taawon… O kulübün Atletico Madrid'den Morata'ya yıllık 50 milyon Euro teklif ettiği dün İspanyol medyasında yer aldı. Olur olmaz, bilmem ama İspanyol meslektaşlarımızın 'Bir Arap kulübü' diye haber yapmadıkları ortada. Herkese bol İcardi'li günler dilerim.