Favori kelimesinin hakkını veren futbol değil, basketboldur. Yeşil çimdeki oyunun sürprizleri çok daha fazladır parkedekine göre. M.City de futbolseverlerin de Opta'nın süper bilgisayarının da favorisiydi. Parkede Fenerbahçe'nin 42 sayı fark yapıp ardından 3 maç kaybedip vedasına şahit oldu İstanbul…

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İngilizler kendilerini net favori yapan oyunla başlayamadılar.oynayacaklar, sabırla İtalyanlar'ın boşluğunu arayacaklardı. 70-80'lerde her evde olan gırgır gibiydi İnter, mekanik süpürücü. Guardiola'nın takımı ise o meşhur İngiliz markasının çok satan sonelektrikli süpürgesi..

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2005 finalinde çok ama çok büyük futbolcular vardı sahada, o günlerde futbol teknik adamlardan çok futbolcuların da oyunuydu. Dün ilk yarıda İnzaghi'nin adamları İtalyan sertliğini verdiler ama hücumda Güney Amerikalı tadı yoktu.De Bruyne sakatlanana kadar da bildik kimliğinden uzaktı…

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Oyun iki perde.kaçırdı, City oyunu aldı ve cezayı kesti. İnter adına kaçan akıllara ziyan iki pozisyon ise"İlahi Komedya"sı… Arafta kalmayacaksın bu oyunda…

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Son 20 yılda bu kupayı hiç kazanmamış olup müzesine götüren tek takım 2012'de Chelsea idi. City, ikinci takım oldu ve Guardiola, Barça'dan sonra City ile de sezonu 3 kupayla kapadı.Bu sezon 3 kupada final oynayıp üçünü de kaybeden İtalyanlar fazlasını yapabilir miydiler?