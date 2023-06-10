18 yıl önce İstanbul’da gece kırmızıydı, bu kez ise Atatürk Olimpiyat Stadı farklı parlayacak. Bir tarafta Manchester şehrinin mavileri Manchester City, diğer tarafta Milano şehrinin mavi-siyahlısı İnter

Şampiyonlar Ligi 32 takımla yola çıktığında 'Manchester City final oynar' diyenlere kimse ses çıkarmazdı da 'Rakibi İnter olur' diyene şöyle bir yan yan bakılırdı. İki yıl önce finalde Chelsea'ye kaybeden Manchester City, tartışmasız dünyanın en iyi futbol oynayan takımı. Grup aşamasından finale kadar adeta büyük testten geçtiler. Grupta Borussia Dortmund, son 16'da Leipzig ve çeyrek finalde Bayern Münih, Bundesliga'nın devleri... Yetmedi, son şampiyon Real Madrid ve zorlanmadan geldiler finale. İnter, grupta ilk maçta Bayern Münih'e sahasında kaybettiğinde Barcelona'nın da olduğu grupta kimse onlara ikincilik şansını vermiyordu. İki Bayern maçını kaybetmesine rağmen İnter, o gruptan çıktıktan sonra sadece 3-3 biten Benfica maçında kalesinde gol gördü ve İstanbul'a ezeli rakibi Milan'ı iki maçta da mağlup ederek geldi.

'Favori Manchester City' demek çok kolay. Ancak unutmayalım, iki yıl önce Chelsea karşısında da City favori, 13 yıl önce de İnter, Bayern Münih karşısına çıktığında Almanlar favoriydi.



GUARDİOLA'NIN AKLI ÜÇLEMEDE

Premier Lig ve FA Cup'ı kazanan Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp üçleme yaparsa tarihte bunu ikinci kez yaşayan ilk isim olacak. Rangers ile 66-67'de John Stein, 71-72'de Ajax ile Kovacs, 87-88'de PSV'yle Hiddink, 98-99'da M.United ile Alex Ferguson, 2008-09'da Barcelona ile Guardiola, 2009-10 İnter ile Mourinho, 2012-13'te Bayern Münih ile Jupp Heynckes, 2014-15'te Barcelona ile Luis Enrique ve 2019-20'de Bayern Münih ile Hansi Flick 3 kupayı da kazanmıştı.









TRİBÜNDE ŞOV ZAMANI

İstanbul'daki ilk finalde gecenin rengi kırmızıydı. Bir tarafta Milano'nun kırmızısı Milan, diğer tarafta Liverpool şehrinin kırmızısı Liverpool… 18 yıl sonra İstanbul'da gecenin rengi mavi… Bir tarafta Manchester şehrinin mavileri Manchester City, diğer tarafta Milano şehrinin mavi siyahlısı İnter… 20 bin İnter taraftarı bu gece tek model mavi tişörtleriyle tribünlerde olacaklar. Koreografi için 1500 kilo ağırlığı olan kartonları ve 12 bin bayrağı dün tırla İstanbul'a ulaştırdılar. İngilizlerin cephesinde ise kendilerine ayrılan 20 bin kişilik tribün dışında City taraftarlarının birçok online karaborsa sitesinden bilet aldığı ve bu akşam tribünlerde sayısal üstünlük sağlamaları bekleniyor.



İKİ TÜRK'ÜN BÜYÜK KAPIŞMASI

İstanbul bu gece iki Türk'ün büyük kapışmasına sahne olacak. Bir tarafta A Milli Takım formasını giyen Bayburtlu Hakan Çalhanoğlu, diğer tarafta Alman Milli Takım formasını giyen İlkay Gündoğan. Hakan ilk finaline çıkacak. İlkay ise önce Dortmund, sonra da City formasıyla iki kupa kaybetti. İtalyan medyası, Türk Milli Takımı'nı tercih eden Hakan'a stada gelecek 10 binden fazla Türk taraftarın destek vereceğine inanıyor.



İNTER, CİTY'NİN YARISI KADAR

9'u Premier Lig, toplam 31 kupası olan M.City'nin karşısında 19 Serie A şampiyonluğu ve 6 Avrupa Kupası ile birlikte toplam 44 kupası olan İnter'i izleyeceğiz. 170 milyon Euro değerli Haaland'ın başı çektiği İngiliz ekibinin toplam piyasa değeri, 1 milyar 26 milyon Euro. 80 milyon Euro değerle Martinez'in başı çektiği İnter'in piyasa değeri, City'nin yarısı kadar (518 milyon Euro).



NE FİNALDİ AMA!

Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz masal gibi finali, 18 yıl önce 25 Mayıs 2005 akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmıştı. Ancelotti yönetimindeki Milan, ilk yarıyı Maldini ve Crespo'nun iki golüyle 3-0 önde kapatmış, Liverpool ikinci yarıda 6 dakikada Gerrard, Smicer ve Alonso ile skoru 3-3'e getirmişti ve penaltı atışları sonrasında kazanan Rafael Benitez yönetiminde Liverpool olmuştu. O geceden sonra o finali bir kez daha seyretmediğini söyleyen Carlo Ancelotti, "Bana artık kimse futbolda 3-0 garanti skor diyemez" yorumunu yapmıştı



ESKİ DOSTLAR!

İnterli Lukaku, Cityli John Stones ile Everton'da ve Kevin De Bruyne ile Chelsea'de takım arkadaşıydı. İlkay Gündoğan ise İnterli Mkhitaryan ile 3 yıl boyunca Dortmund'da birlikte oynadı. İnter kalecisi Onana, Guardiola Barcelona'da görev yaparken Katalan kulübünün altyapısındaydı.



1

M.City ve İnter tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. 12 yıl önce oynanan hazırlık maçında City 3-0 kazanmış, bir golü bu akşam İnter forması giyecek olan Dzeko atmıştı.



2

Pep Guardiola bu akşam kupayı kazanırsa, 4 kez kupayı kaldıran Ancelotti'nin ardından 3 defa kazanan Zidane ile birlikte ikinci sırayı paylaşacak.



52

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni bu sezon attığı gollerle darmadağın eden Haaland, City formasıyla 12'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 52 gol attı.