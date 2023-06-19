Damien Comolli'nin, Fenerbahçe'de görev yaparken altyapıdan Serhat Pekmezci'nin raporunu dikkate almadığı haberi arşivlerde. Köprünün altından çok sular aktı. Arda şimdi Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın göz bebeği. Ajax, PSG, Liverpool...







Çok kulüple adı anılıyor. 2 de İtalyan ekibi var. Biri Fenerbahçe'den yakın geçmişte Eljif Elmas ve Kim'i alan Napoli. Diğerinin hikâyesi ise ilginç. Milan kulübünün sahibi, Amerikalı yatırım ortaklığı Redbird aynı zamanda Fransız Toulouse'un sahibi. Peki Toulouse'un başında kim var? Bingo; Damien Comolli. Geçmişte raporu yok saydığı söylenen Comolli, Amerikalı patronlarına Arda Güler hakkında tüm detayları vermiş. Kısaca Truva Atı Comolli diyebilir miyiz?



GEDSON HESAPLARI

Lazio, Süper Lig'den iki oyuncunun peşinde. Milinkovic Savic'i Juventus istediğinden Gedson transferi için ısrarcılar. Beşiktaş'ın bonservisinin %50'sine 6 milyon Euro ödemesi 1 yıl önce kârlı bir anlaşma gibi görülebilir. Lazio'nun 20 milyon Euro teklifini kabul ettikleri takdirde Kartal'ın kasasına 4 milyon Euro kâr kalacak. Diğer tarafta Ceyhun Kazancı'nın bugün İspanya'da, Atletico Madrid ile Kondogbia için masaya oturması bekleniyor.







İspanyollar'ın isteği 5 milyon Euro. Fransız orta sahanın ise yıllık kazancı 4 milyon Euro. Kazancı, bu transferi 'Gedson gidiyor' diye yapıyorsa büyük bir yanlış var. Kondogbia'nın kariyeri inişli-çıkışlı ve Gedson'un en az 3 katı yıllık ücret talebi var. Elbette plan şöyle de olabilir: Kondogbia-Gedson'lu orta saha. O zaman banko 3 yerliyi de saymalıyız. Mert, Onur ve Cenk. Bir de açığa bir soru bırakalım: Rosier ve Ghezzal gelecek sezon Beşiktaş'ta olacak mı?



YAKIN OLAN GÖZDEN IRAK!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, 'Yerli bir aday ile devam edeceğiz' dedi. Ne ilginçtir ki, son 2-3 sezonda F.Bahçe'nin hep hoca adaylarından biri olarak sayılan Gallardo'yu, ülkesinde River Plate ile başarıdan başarıya koşarken İstanbul'a getirmek zordu. Gallardo şimdi Avrupa'da kulüp arıyor. Marsilya ile oturduğu masadan da kalktı. Ne hikmetse Türkiye'de kimsenin aklına Gallardo gelmiyor.



KISA KISA

Cuadrado, Juventus'tan yıllık 8 milyon Euro istediğinden yönetim Zaniolo'nun peşinde. Galatasaray, 35 milyon Euro'dan 1 kuruş indirim yapmamalı.

İtalyanlara göre; Fenerbahçe, Dzeko'yu bitirdi. İmza parası dahil 2 yıl için 10 -12 milyon Euro konuşuluyor.

Fenerbahçe ile adı anıldığı günlerde El Shaarawy'yi, Montella'nın yanında getireceği söyleniyordu. İtalyan, liste dışı kalınca Mısır asıllı forvet de Roma ile yeni kontrat yapmaya karar verdi.

2 yıldır Galatasaray'a yazılan Angel Di Maria'nın bonservisi elinde. 35 yaşındaki yıldızın Benfica'ya döneceği konuşuluyor.

Bonservisi elinde olan Dembele için Galatasaray ısrarcı ancak karşılarında en azından Roma'yı bulacaklarını söyleyebilirim.

Sevilla'dan ayrılıp Aston Villa'ya giden Monchi, her zaman listesinde olan Nelsson'u isterse şaşırmayalım. İspanyollar belki veremezdi ama Villa'nın 25 milyon serbest kalma bedelini ödemesi çok da zor değil.

Kim Min-jae 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gidiyor. Yıllık maaşı 10 milyon Euro. Napoli, yerine K.Gümrük'ten Baniya'yı alabilir.