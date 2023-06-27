İlkay Gündoğan, 30 Haziran 2025’e kadar Barcelona’da. 2015’te Xavi’nin veliahtı olarak transferi istenen ancak Katalan ekibinin cezası nedeniyle Barselona kıyısından dönen yıldız isim, bu kez Xavi’nin öğrencisi oldu. 32 yaşındaki orta saha yıllık 10 milyon euro kazanacak

İstanbul'da 10 Haziran akşamı Şampiyonlar Ligi finalinde M.City ve İnter santra noktasına yürürken iki takımda en önde giden iki kaptan İlkay ve Brozovic'ti. City'nin kaptanının kontratı bitiyor, İnter'in kaptanının ise devre arasında uzatılmayan sözleşmesi yüzünden takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Şimdi Barcelona cephesinden bakalım; orta sahada neredeyse bir ömür forma giymiş Sergio Busquets ayrılmış, eldeki oyuncular 20 yaşındaki Pedri, 18 yaşındaki Gavi ve 26 yaşındaki Frenkie de Jong. Bir de Xavi'nin çok sıcak bakmadığı 26 yaşındaki Kessie. İspanya'da Real Madrid'in yaptığı transferler Barcelona'yı, Katalan kulübünün yaptıkları Real Madrid'i etkiler.







Madrid cephesinde gençleştirme operasyonu Camavinga ve Tchouameni ile başlamıştı. Şimdi de Bellingham'ı aldılar. Muhteşem üçlü Casemiro, Modric, Kroos beraberliği Brezilyalının M.United'a gidişiyle bozulmuştu. Kroos ve Modric kontratlarını bir yıl daha uzattılar ancak ötesi yok. Karşı tarafta ise Xavi'nin gençlerin yanına koyacağı tecrübeli isimlere ihtiyacı vardı. İşte son finalin iki kaptanı bu yüzden Barça'nın transfer listesindeydi. İlkay açıklandı ama Brozovic için Barça'nın önünde Suudi Arabistan engeli var.









RUHR'DA MADEN İŞÇİSİ BİR BALIKESİRLİ

Almanya'nın Ruhr bölgesi maden yataklarıyla ünlüdür. Yıllar önce bir yaz kampında yaşlı gurbetçi amcayla yaptığım sohbette bana 'bütün buraların altı boş biliyor musun? Madenlerde ne varsa çıkardık, şimdi kapandılar' demişti. Balıkesirli İlkay'ın da babası o madenlerde işçiydi. İlkay, Bundesliga kariyeri boyunca ligin devi Bayern Münih'e hep ters gelen adam oldu. Dortmund'daki takım arkadaşı Lewandowski şimdi Barcelona'da onun ara paslarını bekleyecek. 2014'te yaşadığı 1 yıl süren sakatlığın ardından kontratı bittiğinde bedavaya gidebilirdi. Dortmund kontratı uzattı ve Bayern Münih sonrası City'nin başına geçen Guardiola, İngiliz kulübüne ilk transfer olarak İlkay'ı aldı. Arka arkaya gelen şampiyonluklar, federasyon kupaları, bildik üzere M.City'nin hayali Şampiyonlar Ligiydi. Bu sezonun finalini de müthiş oynadı İlkay, hem ligde hem kupada... Yılın golünü attı ve İstanbul'da kupayı havaya kaldırdı. 2015 yılında Barcelona için sağlık kontrolünden geçmişti.







ORTA SAHANIN TUTKALI

Xavi'nin yerini dolduracak adam gözüyle bakıyorlardı ama Katalan kulübü transfer yasağı alınca İlkay da kendi yoluna baktı. O yasaklı dönemde Arda Turan'ın geldiğinin altını çizelim. Büyük yıldızlar kendi mevkilerindeki rakiplerini ve yıldız adaylarını ayrı gözle izler. Xavi'nin İlkay'ı beğendiği sır değildi. Barça yıllık 10 milyon Euro ödeyecek. Milan'la da adı anıldı ama İtalyanlarda bu para yok. Keza eski kulübü Dortmund da gençlerin peşinde, mesela Arda Güler... Barcelona'da İlkay, 20'lik Pedri, 18'lik Gavi'nin olduğu orta sahada isterseniz 'ağabeylik' yapacak deyin isterseniz orta sahanın tutkalı olacak deyin.







EŞSİZ BİR OYUN ZEKÂSI...

İlkay hiçbir zaman çok hızlı olmadı. İkili mücadelelerde de adam boğan biri değil. Ama onun oyun zekâsı eşsiz ve elbette ki o beynin hükmettiği ayaklarından çıkan şutun kalitesi çok üst düzeyde. İlkay'lı La Liga'nın bu sezon çok daha renkli olacağı kesin.