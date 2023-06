İkili delilik!

“Futbolun devleri, Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yıldızı için deliriyor ama menajerliğini yapan babası, kapısına gelen tüm kulüpleri delirtiyor” "Bir elmasın, pırlantaya dönüşme macerasında onu kesen insanın ustalığı ve emeği büyüktür. Olmazsa, masada değerli bir taş olarak kalır"

Nihat Kahveci, Arda Turan, Cenk Tosun, Cengiz Ünder; hepsi büyük transferler yaptılar ama hiçbirinin imza süreci bu kadar ses getirmedi. Arda Güler, 10 gündür Avrupa'da manşetlerde. Nedeni basit; Bellingham'ın 100 milyona gittiği, Declan Rice için 100 milyonu kulübünün az bulduğu ortamda, Arda bir elmas ve Avrupalıları cezbeden bir fiyata sahip; 17.5 milyon Euro... Rakam bu olunca Real Madrid'den Barcelona'ya, Milan'dan Dortmund'a, Sevilla'dan Ajax'a birçok kulüp Güler ailesinin kapısını aşındırıyor.







5 MADDEDE ARDA GÜLER NE İSTİYOR!

Son 3 günde çıkan "Babası 18- 20 milyon Euro imza parası istiyor" haberleri birçok kulübe geri adım attırır. Önce Arda cephesinden bakalım: 1- Arda, kesinlikle Fenerbahçe'de kalmayı düşünmüyor. 2- F.Bahçe'de kiralık forma giymek istemiyor. 3- Gelişmek için rahat forma bulacağı bir takıma sıcak bakarken, Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerin teklifleri arasında sıkışmış durumda. 4- Real ve Barça orta sahasında şans bulması imkânsız. 5- Kontrata bile yazsalar dünyada hiçbir takım, hiçbir futbolcuya forma garantisi veremez.







MENAJERİ AİLESİ OLANLARIN HÜSRANI

Sevilla ve Milan (üstelik Milan'ın Avrupa Birliği dışı kontenjanları sadece bir oyuncu kaldı) bu bonservisi ödeyebilir ama 18-20 milyon Euro imza parası bu kulüplerin kasasından çok zor çıkar. Arda'nın bir menajeri yok. Babası elbette evladının en iyi yerde olmasını ister ama futbol dünyası, menajerliğini ailelerinin yaptığı futbolcuların hüsranlarıyla dolu. Ronaldinho'nun ağabeyi, Neymar'ın babası, Real başkanı Perez'le tartışıp oğlunun Madrid kariyerini bitiren Mesut Özil'in babası, transfer pazarlıklarında yönetimlere kan kusturan Adrien Robiot'un annesi, İcardi'nin eşi, Messi'nin babası… Say say bitmez. Bence Güler ailesi süreci kötü yönetiyor.



KİMİN AKLIYLA HAREKET EDİYORLAR

Peki ne olacak? Ali Koç'la yapılan görüşmeden anlaşma olmadan kalkan Arda ve babası, kesinlikle ipleri kopardı. Real ya da Barça'nın teklifini kabul ederlerse genç yıldızın kiralık gitmesi yüzde yüz. Sevilla ve Milan içinse o imza parasını tek haneli rakamlara düşürmeleri gerekiyor. Jorge Mendes, Pini Zahavi ya da Rafaela Pimenta'nın menajerliğini üstlenmesi halinde bu iş çok daha profesyonelce hallolurdu. Ancak Arda'nın babası kimin aklıyla hareket ediyorsa bugünlerde oğluna zarar veriyor. Bir elmasın, pırlantaya dönüşme macerasında onu kesen insanın ustalığı ve emeği vardır. Olmazsa masada değerli bir taş olarak kalırsınız.







BAYRAM MESAJI ATTI YORUMLARI PATLATTI

Arda Güler, bayram vesilesiyle ortaya çıktı. Teknede çekilmiş iki kare fotoğrafıyla takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Bu paylaşım gün içerisinde 813 bin beğeni alırken fotoğrafın altına 20 bin yorum bırakıldı. Çoğunluğu genç yıldızın kalması ile ilgiliydi: "Bir senecik daha", "Fener'i bırakma", "Gitme kal bizimle", "Bence bu gülüş, kalıyorum gülüşü", "Arda bu sevgiye rağmen gidiyorsan sana diyecek sözüm yok", "At artık şu imzayı seni omuzlarda taşıyalım", "Yalvarıyorum gitme", "Bayramı sen gitmezsen yapacağız".