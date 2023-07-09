Sınıfı geçtin çocuk

Arda’nın “Real Madrid’den teklif gelirse başka bir kulübü düşünmezsiniz” sözleri, Madrid ekibi taraftarlarınca, “İlk günden sınıfı geçti” şeklinde yorumlandı

Arda Güler'in, Real Madrid'e gidişi tüm İspanyol spor gazetelerinde yine manşetlerdeydi. Madrid cephesinde Marca ve AS, "Real Madrid'e kiralık gitmek için gelmedim" diyen genç yıldızın öz güvenine dikkat çekti. Ayrıca tören sırasında duygulanıp gözyaşlarına boğulan annesine sarılan 18'lik futbolcunun bu anları da haberlerde geniş yer buldu.







Real Madrid'in Barcelona'ya attığı bu transfer çalımı ve Arda'nın "Real Madrid'den teklif gelirse başka bir kulübü düşünmezsiniz" sözleri, Madrid ekibi taraftarlarınca, "İlk günden sınıfı geçti" şeklinde yorumlandı. Barcelona cephesinde ise Arda Güler'in ezeli rakibe kaptırılması sonrasında altyapıdan yetişen 15 yaşındaki yetenekli oyuncu Lamine Yamal, bir teselli olarak Barcelona merkezli El Mundo Deportivo'nun manşetinde da yer aldı.







Marca, Arda'nın, "Kiralık gitmeyeceğim. Efsane olmak istiyorum" sözlerini manşet yaptı.



REAL MADRİD: 5 BARCELONA: 0

Real Madrid ve Barcelona arasındaki yıldız avı rekabetinde Real bir kez daha gülerken son yıllarda birçok isim Arda gibi Barça'ya kapıyı kapatıp Perez'le imza törenine çıktı.







Vinicius Junior, Rodrygo, Camavinga ve Ocak 2024'te takıma katılacak Brezilyalı forvet Endrick transferlerinde Katalan ekibi yenilgiye uğramıştı. 9 yıl önce de Asensio savaşından galip çıkan Real Madrid, Barcelona'nın da talip olduğu Rudiger'i ezeli rakibine kaptırmamıştı. İspanyol medyası, Arda'nın imzası sonrası transfer savaşında eflatun-beyazlıların bu üstünlüğüne dikkat çekti.