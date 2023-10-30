Çok değil, 3 yıl öncesine gideceğiz. Newton yönetiminde Trabzonspor ligde 4 İstanbul takımına (sırasıyla Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa) kaybetmiş ve sonrasında koltuğa Abdullah Avcı oturmuştu. Geçen hafta geldiğinde de farklı bir şey söylemedi, önce takım savunmasını düzeltmeliydi, Alanya maçı tek golle kazanıldı ama bir çiçekle bahar gelmez. Avcı, o sezon (Ocak 2021) Karagümrük deplasmanında kazanırken sahadaki 22 futbolcudan dün sadece Uğurcan vardı. Karagümrük 11'inde o gün forma giyen Alparslan Erdem ise dün Avcı'nın kulübedeki rakibiydi. 3 yıllık vadede böylesine acımasız bir değişim bile çok şeyi anlatıyor. Sürdürülebilir bir başarı için hem teknik adam hem de elbette ki kısmen yenilebilecek kadro istikrarına ihtiyaç var. Yapmazsanız o şarkı çalıyor işte zihinlerde: "Sil baştan başlamak gerek bazen…"

İlk isabetli şut için 59 dakika bekledik. Pas hatasının bol, futbol aklının az olduğu o bir saatte Güven'in bir golü çok ince ofsaytla iptal oldu. Karagümrük, 59-63 arasında rakip kaleye isabetli 3 şut attı, Uğurcan iki pozisyon kurtardı, Feghouli'nin şutu ise basitti. Maçı 3 değişiklikle bitiren Avcı'nın kulübesine baktığımızda neden iki hakkını sorduracak bir isim yok. Karagümrük'ün "Küçük İtalya" projesi artık vasat bir Serie B takımı görüntüsünde. Rakip kaleye 14 hücum geliştiren ve tek bir isabetli şut çekemeyen Trabzonspor'un hafta sonunda Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında panter modunu açmış bir Uğurcan'a ihtiyacı var. O tek başına yeter mi, elbette ki yetmez…