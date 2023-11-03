Ndombele hakkında ortaya atılan 'Hamburger yalanı' için yorumunuz nedir? Türk medyasının içinde bulunduğu durumu nasıl yorumlarsınız?

Kilo fazlası olan futbolcuyla hamburger kelimesini yan yana getirmek, yetmedi üstüne '5 büyük pizza da yedi' diyebilmek zor değil ama gazetecilik de çocuk oyuncağı değil. Gazete ve televizyonların bir itibarı var ve maaş ödedikleri muhabirleri. O muhabirlerin hiçbiri 1 haftadır bu vakayı gazetelerine geçmiyorlar ama Barcelona'da bir gazete, Türkiye'yi kaynak olarak gösterdiğinde ertesi gün sayfalar burgerden geçilmiyor. Bu mesleği biraz aşkla yapmak lazım, aşkla yapıp çok çalışmak lazım. Editör kadroların böyle haberlere, sosyal medyada 1001 yalanın dolandığı bir dönemde kontrollü yaklaşması ve hatta muhabirine danışması gerekir. Ndombele'ye, 'Ndombili' demenin yaratıcı tarafı yok. Spor medyasının büyük bir çoğunluğu, çok uzun zamandır reytingini de enerjisini de sosyal medyada arıyor. Geçmiş olsun.



FUTBOLU BIRAKSA ARTIK ŞAŞIRMAM

Angelino ile Ndombele eleştirilerin odağında. Bu ikili ile devre arasında yollar ayrılmalı mı?

Ndombele kötü profesyonel, Angelino büyük hayal kırıklığı. Ancak futbolcu kontratları dükkânınıza aldığınız konsinye ürünü, satmadığınızda şartsız iade ettiğiniz toptancı-üretici ile yaptığınız konsinye anlaşmalarına benzemez. Bu adamlar sezonluk gelmişler. Angelino'nun ilk 30-40 gününe 'Adaptasyon problemi olabilir' dedik ama hücumda verimsiz, savunmada açık veren bir oyuncu olmaktan öteye gidemedi. Tanguy Ndombele, bu eleştirileri 3 yıl önce de alıyordu. Doğru fizikle sahada yer almazsan beynin verdiği komutları o vücut almaz. 'Bir çabası var mı?' Pek öyle görünmüyor. Diyelim ki Galatasaray ile yolları ayrıldı. Ndombele çıkıp, Tottenham'a 'Ben futbolu bırakıyorum' dese şaşırmam. Hedefi olan takımlarda arşiv görüntülerinizle imza atarsınız ama o görüntünün referansı size forma garantisi vermez. İki oyuncudan da beklenti büyüktü, hayal kırıklığı da büyük. Bakın Halil Dervişoğlu'na sesi çıkıyor mu? Çünkü kimsenin ondan bir beklentisi yok. Ama yaz aylarında Beşiktaş ile Galatasaray arasında sorarlarsa öznesiydi dersiniz.