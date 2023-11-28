İlk 20 dakikada 2-0 geriye düşen Trabzonspor'da Avcı'ya kadro eleştirisi yapılabilir mi? Uğurcan'ın yokluğunda kalan 10 oyuncu, Visca'nın yine ters kanatta olması dahil makul ve kabul edilebilir tercihlerdi. Santrayla beraber sahne futbolcularındır ve Trabzonspor, -5 derece soğukta set hücumlarında eski günlerini aratan Bakasetas ve Abdülkadir'in merkezdeki etkisizliğiyle oyunu, boğan set hücumlarına yıkamadı. Visca'nın yanlış pas tercihiyle bitirilemeyen atak ve hızlı çıkan ev sahibinde Saiz'in ceza sahası dışından nefis gol vuruşu... Servet Çetin'in takımı, iki kanadı hızlı bir fazla hücum oyunculu bir kadroyken bunun mükâfatını ikinci golde aldı. Trabzon savunmasının 3 kişiyle ceza sahasındayken Manaj'ı marke edememesi yetmedi, ikinci vuruşa imkân verdi

Avcı, evindeki bir G.Saray maçında da 2-0 geriye düştüğünde devre arasını beklemeden değişikliğe gitmişti. Stoperi Baniya'yı oyundan alıp omurgadaki 3 adamını birer mevki geriye kaydırdı, Mendy stoper, orta saha göbeği iki 10 numara özellikli Abdülkadir ve Bakasetas, forvet arkası Pepe ve kanatta Trezeguet. Tabela kalkmadan Pepe'nin plasesi geldi. İkinci yarıda Sivas'ın forveti eksiltip orta sahayı sertleştirmekte geç kaldığı dakikalarda Manaj'ın nefis şutuyla öne geçmesi, Avcı'ya gemileri yaktırdı. Enis ile çift santrfora döndüğü oyunda Berat varken neden Bardhi girdi oyuna, bitime 15 dakika varken neden kalan iki değişiklik hakkını kullanmadı, Trezeguet'nin son değişikliklerden bir dakika sonra attığı beraberlik golünde mi takıldı kaldı, bilinmez. Avcı bu kadroyu kurmadı ama dün de kulübeyi ziyadesiyle kötü kullandı evinde galibiyeti olmayan Sivasspor'a karşı.