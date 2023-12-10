Trabzon deplasmanında 'yorgun', dün de 'sıkıntı' olan Aboubakar'ın kulübede başladığı derbiye geçen sezonun şampiyonu Galatasaray orta sahasını domine etmiş üç isimden Amir ve Salih'i de yanında oturtup başlayan Rıza Çalımbay karşısında Fenerbahçe'nin ezberlenmiş 11'i vardı. İlk 6'dan oynadığı iki maçta 5 puan yitirmiş Fenerbahçe'nin ön alan baskısını uzun toplarla kıracağını düşünen ve Fred'i Necip ile kovalayan Çalımbay, ikinci topları alamayan takımının 1-0 geriye düştüğünde üretmekten uzak bir 11 olduğunun elbette farkındaydı. İmdadına Fenerbahçe'nin iki stoperi yetişti ve 1-1… İlk yarıda sağ kanadını unutan ve Umut Meraş üzerine oynamayıp soldan yüklenen, merkez hücumları ise yüzde 17'de tutan Fenerbahçe, Gedson da çıkınca hücum aksiyonlarında bölge dengesini buldu. 45-60 en çok gol buldukları dakikalardı ve o baskıdan penaltı golü geldi.

Crespo'nun çok çalıştığı, Fred'in tam hazır olmadığı, Szymanski'nin rakip yorulduğunda ortaya çıktığı oyunu sırtlayan yine Ferdi-Dzeko-İrfan üçlüsüydü. Beşiktaş'ta kaleci Mert 5 kurtarışıyla, Chamberlain de takımının çaresizliğine isyan eden oyunuyla ayakta kaldılar. Geçen hafta Ankaragücü deplasmanında "Kanat oyuncum yok" deyip Chamberlain ve Rebic'i yedek oturtan Çalımbay, ligin en çok maça çıkmış teknik adamı ve elbette ki bir Beşiktaş efsanesi. Ancak dün derbiye çıkardığı 11 ile neden 17 yıl boyunca yuvasından uzak olduğunun da tasdikli belgesi.