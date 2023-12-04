Trezeguet'yi Kasımpaşa'da iki sezonda 25 gol-16 asistle 10 milyon Euro'ya Aston Villa'ya götüren performansı hatırlayın, üstüne ligin en büyük tabelacısı olduğu Başakşehir günlerindeki Visca'yı ekleyin, yetmedi Lille'de Pepe'yi 80 milyon Euro'ya Arsenal yolculuğuna çıkartan rakamları ilave edin… Üç isim de geçmişini ararken Avcı da orta saha kurgusunu ararsa ortaya böyle bir Trabzonspor çıkıyor. Geçen hafta Sivas deplasmanındaki 3-3'ten sonra Kayseri maçının zor geçeceği belliydi. Mendy'nin yokluğunda geçen hafta kulübede unutulan Berat, 8 numarada Abdülkadir ve Sivas'ta sakatlık yüzünden 10 numaraya geçen ama kesinlikle bu bölgenin adamı olmayan Pepe.

İlk yarıda rakip kaleye isabetli şut atamayan Trabzonspor'un karşısında kanatları iyi kapatan, rakibin uzun santrforunu da iki stoperle sıkıştıran Kayserispor, daha çok takım görüntüsü çiziyordu.

Pepe'nin sakatlığıyla sahaya sürülen Bakasetas, geleceğini düşünmekten futbol oynayamaz hale gelmiş. O da dahil herkes geçmişini ararken ve dümende kimse yokken Avcı, bu kez haftalardır yapmadığını yaptı. 5 oyuncu değişikliğini de kullandı ve oyun ev sahibi adına kaosa döndü. 252 maç Avcı'nın yardımcılığını yapan ve dün oyunu nefis okuyup Bahoken hamlesiyle maçı alan Recep Uçar'a tebrikler. Bu kadar adam geçmişini ararsa, Trabzon da bugününü kaybeder.

Portekiz'de hafta ortasında Bundesliga'nın son sırasındaki Union Berlin ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Nenad Bjelica'nın transfer enkazı, Trabzon'da yatıyor. İnsan, Eddie Newton'ın da kulaklarını çınlatmadan yazıya son noktayı koyamıyor.