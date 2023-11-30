Alanya maçındaki orta sahayı gördüğümde, özür dilerim tercihleri doğru okuyamamışım. Okan Buruk'un Manchester maçını düşünerek rotasyona gittiğini ve Ndombele'nin bu yüzden 90 dakika sahada kaldığını düşünmüştüm. Meğerse Okan Buruk İngilizlere karşı vereceği orta saha sınavının denemesini Alanya'ya karşı yapıyormuş. Bayern maçı gibi 6 hücum girişimin ardından aynı dakikada ilk golü kalesinde görmek, ardından Fernandes'in farkı 2 ye çıkartan ve hayatı zorlaştıran golü… Maalesef o dak-i kaya kadar Torreira tek başına çırpınıyor, Ndombele ise topa temas bile etmiyordu. Böyle maçlarda bazen şapkadan tavşan çıkar. Ziyech de böyle yaptı… Hem de 1 deği l 2 kere. Devre arasında Ndombele'yi değiştirmemek ve yine kalesinde golü görene kadar değişiklik tabelasını kaldırtmamak maalesef bir Okan Buruk klasiği. Geçen sezonun büyük bölümünde iyi top oynayan Sergio Oliveira ve şampiyonluğun mimarlarından Nelsson nasıl bu kadar çabuk kara listeye girdi bilinmez. Taş yerinde ağır ise bu taşlarla bu kadar oynarsanız uzun vurmaktan başka bir şey yapmayan Manchester United karşısında ancak kovalayan taraf olursunuz. Galatasaraylı futbolcular yine büyük karakter koydular sahaya… Son düdüğe kadar mücadelenin hakkını vermek lazım. Bayern deplasmanındaki hakemden sonra dün akşamki İspanyol hakem ve tribünleri çilden çıkartan düdükleri… Sayın Servet Yardımcı nasılsınız, iyi misiniz? UEFA'da önemli görevler üstleniyorsunuz, ülkenizin takımı Galatasaray son 2 Şampiyonlar Ligi maçında hakemler tarafından çelmeleniyor, maçları izliyor musunuz, haberiniz var mı?