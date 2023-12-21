Geçen sezon Dünya Kupası için lige ara verildiğinde Avrupa'da olmayan Galatasaray'ın oynadığı maç sayısı 13 idi ve ara öncesinde 3 maçlık seri yakalayan takımın bunu 14'e taşımasında turnuva boyunca nefeslenen, tatil yapan futbolcuların haftada bir maça kilitlenmesi etkili olmuştu. Okan Buruk'un takımının bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı maç sayısı 28, kısaca geçen sezon aralık ayına göre iki katı. İcardi'nin geçen sezonun tamamında 22 maça 11 çıkıp dün sahaya 24. kez 11'de yürümesi de tablonun devamı.

Kopenhag maçından bir hafta geçmesine rağmen Galatasaray'ın check-up sonucunda '15 gün istiharat önerilir' yazıyor. Süper Kupa yüzünden lig arası olmayacağı gerçeğini de eklerseniz G.Saray'da kaç futbolcunun idmansızlık ya da yoğun maç trafiği yüzünden zinde sıfatının altına yazılmayacağını görürsünüz. Ayakları yere sağlam basanları saymak, daha kısası: Boey, Abdülkerim, Torreira ve… Ve'si yok işte. Orta sahada Shukurov, hücumda Güven'i dün çok arayan Karagümrük'ün ikinci yarıda topa yüzde 57 sahip olması (6 hücum) ve oyunu akıtan taraf olması da işte rakibin şarjının kırmızı uyarı verdiğinin tezahürü. Günay dün net iki kurtarışla 3 puanın kahramanı oldu.

Okan Buruk'un İcardi'yi 90 dakika sahada tutma ısrarı sürüyor. Arjantinli'nin sorunu, patlama gücünü kaybetmiş olması ki bunu kantarda kaç çektiğinden daha çok ne kadar verimli idman yaptığı belirler.

Galatasaray'ın hanesine 3 puan yazdığı, futbol adına ise unutulması gereken akşamdan yol derbiye çıkıyor. Kadıköy'de derbi aşkına iki takım da canını dişine takacak. 5 gün sonraki Süper Kupa'ya kimin mecali kalır, onu bilemedim işte… Ne sezon planlaması ama!