Hayatta belki kısa ama futbolda 2 ay uzun zaman. Kurada rakip belli olduğunda, ister istemez yorumlar sanki haftaya oynanacakmış gibi yapılır. Ancak Şubat 15'e kadar önümüzde bir transfer dönemi, Galatasaray'ın çözmesi gereken sol bek ile 8 numara problemi ve elbette ki yoğun bir lig ile kupa trafiği var. İki temsilcimiz de şubat-mart aylarında inşallah sakatlıktan uzak, tam kadroyla mücadele ederler.



YÜZDE 51 FAVORİ GALATASARAY

Birinci torbadan Roma, Marsilya ve Sporting dışındaki takımlar karşısında Galatasaray %51 turun favorisi diyordum. Dolayısıyla Sparta Prag da bu sınıfa giriyor. İki takımın da kendi liglerindeki bugüne kadarki performansları benzer. Elbette ki lokal rekabet Avrupa sahnesinde yanıltıcı olabilir. Ancak bir futbol gerçeği var. Çekya ekibini Danimarkalı bir teknik direktör çalıştırıyor ve takımı sezon başında Şampiyonlar Ligi play-off'unda Galatasaray'ın grupta önünü kesen Kopenhag'a penaltılarla elenmişti. Çekya temsilcisi hakkında maçlarını izlemeden uzun analizler yapabilmek ciddi bir eylem değil. Bu iş Okan Buruk ve teknik ekibine ait. Ancak Avrupa Ligi grubunda Real Betis ve Rangers deplasmanında kaybetmiş olmaları, o takımların kadro kapasitelerini bilenler ve Galatasaray ile kantara çıkaranlar için yeterli bir referans.



RÖVANŞ MAÇI FORMALİTE OLSUN

İstanbul'daki ilk maçta elbette ki Prag'daki rövanşı formalite havasına sokacak farklı bir galibiyet en güzeli. Ancak unutmayalım, deplasman golünün avantajının ortadan kalktığı bir düzende aslında iki tane final oynuyorsunuz. Galatasaray'ın, devre arasında yapacağı doğru hamlelerle Sparta Prag'ı Avrupa'dan evine göndereceğine inanıyorum. Okan Buruk'a, elindeki kadroya ve üzerlerindeki formaya/armaya yakışan budur.