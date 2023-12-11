Önce bir Gaziantep tarifi… Dün hariç 10 maçını kaybetmiş, ligin ilk 5 haftasını puan almadan geçen, kazandığı 5 maçta da ikisi ligin yeni takımı olmak üzere puan tablosunun ikinci yarısındaki rakiplerini devirmeyi başarmış, geçen yılın acı ve zor günlerini sırtında taşıyan bir takım. 5 galibiyetinde sadece bir kez kalesinde gol gören ev sahibini çözmek için Trabzonspor'un topu koşturması gerekiyordu. İlk 15'i karşılıklı sıfır pozisyonla geçilen oyunda, Avcı'nın öndeki 5 adamını 9 kişiyle karşılayan Gaziantep'in çok zorlandığını söyleyemeyiz. Bordo-mavili ekip, beklerinden hücum desteği almadığından kanat oyuncuları ikinci kulvarı denemediğinden çare oyunun yönünü hızlı değiştirmek ve Onuachu'ya isabetli orta yapmaktı. Nijeryalı santrfor yüksek topu ilk yarı bir kez alabildi. İkinci yarının ilk çeyreğinde ise biri isabetli diğeri Trezeguet'nin ilk golünü doğuran kafa vuruşlarıydı. Ev sahibinde Markovic-Maxim-Oğulcan üçlüsü yoklamada takım arkadaşlarına "Yok" diye bağırtan oyunlarıyla rakibin işini kolaylaştırdılar. Avcı, Baniya'dan memnun değildi, çareyi 6 numarası Mendy'yi bu bölgeye çekerek buldu.

Adana Demirspor'un kimliğini kaybettiği, Beşiktaş'ın karanlık bir tünelden geçtiği günlerde gelecek sezonun Avrupa bileti için Trabzonspor'a seri galibiyetler lazım. Bu sezon 3 maç arka arkaya kazanamayan takımın yeni yıla kadar 3 rakibi ise: Samsunspor, İstanbulspor (d) ve Başakşehir… Yaptılar, yaptılar…