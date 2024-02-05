Semih Kılıçsoy, 24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşup attığı şut Uğurcan'ın ellerinde kaldığında Beşiktaş ilk kez rakip ceza sahasına girmiş ve takım ilk şutunu atmıştı. Sezonun ilk yarısında Trabzonspor 3-0 kazanırken, takımının o gün topla yüzde 71 oynadığını mutlaka analiz etmiştir Fernando Santos. Dün ön alan baskısını asgaride tutup karşılayan taraf olma tercihi de kabul edilebilir ama bunun evindeki Beşiktaş'ın DNA'sına uymadığını da not düşmek lazım. İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. İki 6 numaralı oyunda, iki kaliteli adam Trezeguet ve Visca dışında Beşiktaş savunmasını aşındıracak bekleri ya da orta saha göbeği olmayan Avcı'nın, rakip sahadan 'Dön Uğurcan'a' oyunu son haftaların özeti… Orta sahasında iki oyuncusu sezonu kapatmış, bir de Salih sakatken tribüne transfer diye yeni stoper getiren Beşiktaş'ta Santos'un Cenk yapamıyor, Muleka inandırıcı değil, Rebic de kürek mahkum diyerek en öne attığı Semih tabelayı değiştirdiğinde "Oyunun hakimi" Trabzonspor'un kaleye isabetli şutu yoktu.

Koca futbol sahasında tek başına maç almak, basketbolda 40 sayı atmaya benzemez. Dün Semih bunu, zor olanı yaptı. İkinci golde rakip savunmayı darbeli matkap gibi geçip vurduğunda sahadaki diğer 21 futbolcudan da farkını ortaya koydu. Yaş dediğin ehliyet sınavı için, burası futbol sahası… 16 yaşında İspanya'ya üzerine 3 beden büyük eşofmanla gelen, Semih'in çok sevdiği Kun Agüero'ya selam olsun. 4 maçtır kaybeden Trabzonspor'u, başkanı da hocası da kötü yönetiyor. Sahadaki oyun zirvedeki iki takımdan neden 24 ve 26 puan geride kalındığının göstergesiydi. İki kılıç darbesi gecenin özeti…