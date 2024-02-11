Teknik direktörlerin eleştiriye kapalı raconları var. 46'da yapmaları gereken değişiklik için 60'ı beklemeleri, yeni transferi acil ihtiyaç da olsa kulübede başlatmak gibi. Bir bekini satan, bir beki jokerli olan Galatasaray'da yeni transfer Köhn'nün maçı kulübede bitirip Berkan'ın sol bek başlaması da Buruk'un tercihiydi. Oysa ki beklerde kullanılan Barış, Kaan ve Berkan çengelli iğne, mevkilerinin adamı düğme idi.

Fenerbahçe'nin 72 kez ceza sahasına girdiği ama tek golle kazandığı maçın ardından ön alan baskısını yiyeceğini bilen Çağdaş Atan'ın, iki bekinin yerini değiştirmenin dahiliğine Galatasaray iki yarıda iki golle cevap verdi. Kerem'in ısrarla kulvarını kaybettiği dakikalarda Barış Alper'in golü ve aklıyla oynayan Mertens'in golü… Avrupa sınavı öncesi Galatasaray'ın oynadığı "Hesaplı" oyunun iyi futbol olmadığının altını çizmek lazım. Rakibi karşılamakta maharet, Torreira'nın çizgisini bozmadan devam ettirdiği derin oyun kuruculuk artıları ancak Zaha, önce Barış ve sonra Tete'nin olduğu kanatların İcardi ile bağlantısı ise eksilere yazar. Çağdaş Atan'ın kenardaki duruşu fit ama takımı değil… Okan Buruk ise lisans diploması alanların karşısında idare eden futbolla profesörlüğünü ilan etmiş hoca gibi. Perşembe akşamı kürsüye çıkıp izleyenlerin nefesini kesecek bir ders vermeli.