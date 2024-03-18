Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyon olurken 14 maçlık galibiyet serisinin, 9 maçtır kazanamayan Konya'da bittiğini, sezonu 13 asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun 14'lük seride tek asisti olduğunu, sezonun kahramanlarından İcardi ve Torriera'nın Kadıköy'de takımları 3-0 kazanırken ilk 11'de olmadıklarını hatırlarında tutan bir futbolsevere şu soruyu yönelttiğinizde ne cevap alırsınız?

"Galatasaray sol stoperde Berkan, sağ bekte ağrılarından kurtulamayan Kaan Ayhan ile başladı. Son 6 maçında kalesinde sadece 3 gol gören, bu sezon ligde bir maçta 3 gol yemeyen Okan Buruk'un takımı, Kasımpaşa karşısında İcardi penaltı kaçırmış ve kendi kalesine gol atmış, kalesinde de 3 gol görmüşse bu maçtan kaç puan almıştır?" Evet, makul olan cevap 0 (sıfır) ama Galatasaray dün son haftaların en sert rakibi karşısında kendi kendini de zorlaştırdığı maçtan galibiyeti 4 gol atarak aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanadı bırakıp merkezde bol bol top kaybı yaptığı, İcardi'nin ilk yarıda yürüyerek oynadığı, Demirbay'ın çıkarken 3 kritik top kaybıyla rakibe pozisyon verdiği, daha ilk 10 dakikada 3 net pozisyondan yararlanamadığı karşılaşmada yukardaki sorunun yanıtı: 3 (üç). Maçı Beyoğlu derbisi (!) kabul edip tribünleri dolduran, 90 dakika boyunca Ali Sami Yen'e küfreden ve tribün cezası geldiğinde cezalarını hangi stadyumda çekeceklerini bilmeyenlere hayatın tokadı bu... Yoksa Sami Uğurlu yönetiminde Kasımpaşa 2. yarı orta sahayı alıp, 20 hücum yapıp, kalecisi Gianniotis'in 3 net pozisyonu önlediği maçı kazanabilirdi… Hayat işte...