İngilizler bu oyunu icat ettiğinden beri yeşil bir zeminde ölçüleri belli bir sahada oynanan, yıllar içinde kart, ofsayt kuralları değişse de bizim dilimize ithal gelmiş kelime 'gol'ün anlamıyla, 'amaç'ın üç direk arasına topu attığınızda ve bunu rakibinizden daha fazla başardığınızda kazandığınız bir spor bu.

Galatasaray da bu spor dalında en fazla şampiyonluk kazanmış ama yeri geldiğinde 14 yıl şampiyonluk hasreti çeken; yeri geldiğinde de dört yıl arka arkaya şampiyon olan bir kulüp... Hatayspor, dün özellikle ikinci yarıda 90 dakikaya yaydığı fizik gücüyle ev sahibini zorladı. Galatasaray'ın üç direk arasına isabetli şut atamayan takımlar varken Volkan Demirel'in takımının iki isabetli şutu var. İcardi'nin golü sonrasında çıkana kadar Zaha ve Ziyech, kendilerini Zaha ve Ziyech yapan kariyerlerinin çeyreğini sahaya akıtsalar, takımları tabelanın fişini çekecekti. Galatasaray'ın ikinci yarıdaki oyunu, forvet hattı için gömleğin üst düğmeleri açık, kravat gevşek, orta saha ve savunma için ise gömlek pantolonun içinde, kemer sıkılıydı. Maçı da dışarı çıkartılmayan gömlek kazandırdı. 19 hücumda 2 isabetli şutla yetinmek ve 90+'ya tek farklı önde girmek elbette teknik kadronun bugün masasında olacak bir problem. Okan Buruk'un takımının önünde 7 lig maçı var. Hedefleri şampiyon olup başkanları Dursun Özbek ve Erden Timur başta olmak üzere taraftarlarıyla beraber sabaha kadar kutlayıp uyumamak. O güne kadar da hedefleri, kazanıp rakiplerinin uykularından kâbusla uyandırmak… Dün tam da bunu yaptılar.