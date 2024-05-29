Tatilden yoruldum Türkiye beni istiyor

Türk kulüpleriyle görüşme halinde olduğunu doğrulayan Portekizli çalıştırıcı, “Her şeyi masaya koyup düşünmeliyim. Birkaç hafta içinde kararımı vermem gerekiyor. Çünkü artık benim için vakit geldi” diye konuştu

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü olarak kamuoyuna duyurduğu, Beşiktaş'ın ise reklam çekimi için İstanbul'a geldiğinde görüştüğünü açıkladığı Jose Mourinho, geleceği ile ilgili konuştu. Romanya'da katıldığı bir organizasyonda Antena 3 kanalına röportaj veren Portekizli teknik direktör, "Bir karar vermem gerek. Şu anda saygısızlık olmaması açısından gelen tüm teklifleri dinleme sürecindeyim. Yalnızca Türkiye'nin büyük takımlarından değil, başka yerlerden de teklifler var" dedi.



SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF VAR

"Teklifler Avrupa'dan mı Suudi Arabistan mı?" sorusuna tecrübeli çalıştırıcı, "İki yerden de. Her şeyi masaya koyup düşünmeliyim. Benim için önemli olan insanlara danışmalıyım. Birkaç hafta içinde karar vermem gerekiyor. Çünkü artık vakit geldi" yanıtını verdi. Ocak ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra ülkesi Portekiz ve farklı ülkelerde konferanslar ve sponsorluk organizasyonlarında yer alan ünlü çalıştırıcı, "Tatil yapmaktan yoruldum" diye konuşurken, geçtiğimiz aylarda da "Temmuz ayında mutlaka bir takımın hazırlık kampında olacağım" diyerek arayışlarını sürdürdüğünü ifade etmişti.







AZİZ YILDIRIM: MOURİNHO İLE LONDRA'DA GÖRÜŞECEĞİM

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, cumartesi günü Londra'ya gideceğini ve Şampiyonlar Ligi finalini izleyeceğini açıkladı. Yıldırım, Mourinho ile son bir görüşme yapacağız. Benim gitmeyeceğimi iddia ediyorlarmış. Yalan. Ben gidiyorum. Mourinho ile yapacağımız görüşmede transfer konusunu da konuşacağız" dedi.



BEN KLOPP GİBİ DEĞİLİM!

Portekiz'in O Jogo Gazetesi'nde Mourinho, "Klopp yorgun olduğu için Liverpool'dan ayrıldı" hatılatmasını şöyle yorumladı: "O tatil yapacağı için mutlu olabilir, ben değilim. Farklı insanlarız."