Sekiz yıl öncenin kışı… Sevilla mağlubiyetinin ardından evinde Barça'dan 4 yiyen Real Madrid'de Rafa Benitez gitmiş yerine A takım tecrübesi olmayan, 2014'de CL'yi kazanan Ancelotti'nin sağ kolu olan Zidane gelmişti. Fransız efsane ile kimsenin iki yıl arka arkaya kazanamadığı kupayı 3 yıl üst üste kazandılar. 6 yıl boyunca Benitez'den emanet kalan orta saha, Casemiro-Kroos-Modric hiç değişmedi.

Brezilyalı çok oldu gideli, Hırvat yaşı gereği kulübede, Kroos da kariyerinin son kulüp maçı için sahadaydı. Real Madrid'i bu sezon "atan ve tutan iyi olacak" klişesini çöpe atmış takımdı. Son dönemde kazandıkları 4 Şampiyonlar Ligi'nin sezonlarında sırasıyla 6-5-9-9 mağlubiyet almışlardı. Bu sezon sadece bir maç kaybettiler. Ligde ezeli rakipleri Atletico Madrid'e..

Dortmund da elbette ki bunu biliyordu. Real karşısında geri düşersen toparlayamayacağın bir ruh hali ve teslimiyet onları da esir aldı 1-0 olduğunda. Oysa ki öne geçecek fırsatları yakalamış, Real'in geçiş hücumlarında çabuk geriye dönmüş kafa kafaya bir maç oynuyorlardı ve Ancelotti'nin takımı devre arasına sadece 2 hücum ve 0 isabetle gitmişti.

Real Madrid formasını giymenin verdiği özgüven kenardaki teknik adam takımına verdiği kararlılıkla birleştiğinde ikinci yarıda 6'sı isabetli 11 hücum yapan ve 2-0 kazanan bir İspanyol devi izledik. Evleri Wembley'de Bellingham ve Jadon Sancho sahada yoktular. Maçın adamı bir zamanlar stajını Bundesliga'nın son şampiyonu Leverkusen'de yapmış Dani Carvajal….