Euro 2024'teki 24 ülkenin kadrolarına futbol düşünmeyi bırakıp baktığınızda karşınıza tarih/sosyoloji tezi olacak gerçekler çıkıyor. Bu turnuvada 82 futbolcu doğduğu topraklarda değil köklerinin olduğu memleketlerinin formasını giyecek. İspanyollar güzel araştırma yapmış. Bizden başlayalım, A Milli Takımı'mızda gurbette doğmuş futbolcu sayısı 8. Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Cenk Tosun ve Kenan Almanya doğumlu. Ferdi ve Orkun, Hollanda, Mert ise Avusturya'da dünyaya geldi.









EURO 2024'te rekor 19 futbolcusu memleketten uzaklarda doğan Arnavutluk'ta. Hırvatlarda 8, Sırbistan'da ise 5 futbolcunun ülke sınırlarında doğduğu bilgisi karşınıza çıktığında 90'lı yıllardaki Balkan tarihine dönmek zorunda kalıyorsunuz. Buna 4 futbolcusu vatandaşlık almış İsviçre'yi de ekleyelim. Babasının mesleği futbolcu olup farklı ülkelerde doğanlar da var.









Marcus Thuram ve evet İstanbul'da dünyaya gelen Ianis Hagi. Portekiz'de Pepe ve İtalya'da Jorginho ise herkesin bildiği üzere Brezilyalı ve sonradan milli formayı giydikleri ülkelerin vatandaşı oldular. Avusturya, gruptaki rakibimiz Çekya, Danimarka ve Hollanda'da ise ülke sınırları dışında doğmuş milli futbolcu yok. Bu hikaye "doğduğun değil doyduğun yer" diyenlerin hikayesi değil. Bu hikaye anne-babasının daha iyi ekonomik şartlar, savaşlardan uzak daha barış içinde bir yer arayışında dünyaya gelen 82 futbolcunun hikayesi…



HERKES SUSACAK KAPTAN KONUŞACAK

Hakem kararlarına itirazda kaptanlara gösterilen toleransın kalan 10 futbolcuya gösterilmediği futbolda kalecilerin kaptanlığının her zaman dezavantaj olduğunu konuşuruz. Kalesinden 60-70 metre uzakta bir pozisyona kaptan olan bir kalecinin ulaşana kadar takımının sakin ve sessiz kalabilmesinin pek pratiğinin olmadığını biliyoruz. Euro 2024'te tüm takımları önemli bir sınav bekliyoruz. Eğer uymazlarsa tarihin en çok sarı kart çıkan turnuvası olmaya aday Euro 2024. Kural nedir?









Hakemle sadece kaptan konuşabilecek, VAR monitöründen gelen kararın açıklamasını hakem, sadece kaptan ve teknik adama yapacak. Hakeme şiddetli itiraz eden, vücut diliyle protesto, "VAR'a gitsene" jesti, kaptan dışında kalanları yakacak. Tabii bu bir soruyu da akıllara getiriyor. 90 dakika boyunca her tartışmalı pozisyonda hakemle diyaloğa girmek zorunda kalacak olan kaptanlar sarı/çift sarı görmeden maçları bitirmeyi başarabilecekler mi? Ya da hangi teknik direktör, sahadaki starının kolundan bu riskle karşı karşıya kalmaması için kaptanlık pazubandını alıp bir başkasını verecek? Bugünden itibaren 30 günlük sınav başlıyor..



İTALYA KAMPININ YASAKLAR LİSTESİ

Sosyal medyanın emekleme günleriydi, Instagram hayatımıza girmemiş, Twitter ise "buralar hep dutluktu" zamanından geçiyordu. Vuvuzelanın kafa şişiren ritmi eşliğinde Brezilya'da oynanan 2010 Dünya Kupası'nda iki milli takım teknik direktörü, turnuva boyunca futbolculara Twitter yasağı getirmişti. Elbette ki tesadüf bu iki takım finali oynadı: İspanya ve Hollanda. Aradan 14 yıl geçti, futbolcuların önemli bir kısmı oynadıkları kulüp kadar takipçiye sahip. Sadece sosyal medyada vakit geçirmek değil aynı zamanda reklam anlaşmaları gereği de paylaşım yapmak zorundalar. EURO 2024'ün magazin kısmında elbette ki onların sosyal medyası büyük kaynak olacak.









Peki önlem alan var mı? Örneğin İtalyanların hocası Luciano Spalletti. Gök Maviler'in kampında yemek ve maç toplantılarına telefonla gelmek yasak. İki öğün öncesi sosyal medya kullanımı serbest. Ortak alanlarda futbolcuların kulaklıkla müzik dinlemesi de yasak. Uzun kamp süresince peki Playstation serbest mi? Kampta odaya konsol getirmek yasak. Sadece otelin ayarladığı otel salonunda oyun oynamaya izin var. Bir de tüm zamanların yasakları. Yemeklere, toplantılara geç gelenler ve takım arkadaşıyla sözlü ya da fiziksel kavgaya karışanlar yanacak.