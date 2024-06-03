İkinci Dünya Savaşı'nın yorgunu Avrupa'da savaşa katılmayan İspanya'nın bir numaralı kulübünün dönemin Messi ve Ronaldo'su olan Di Stefano-Puskas'lı kadrolarının arka arkaya 5 Şampiyon Kulüpler Kupası kazanması bugünden geriye bakıldığında haksız rekabet gibi görünebilir. 1966'da Heysel'deki finalde Partizan'ı devirdikten sonra Real Madrid, 62-64 finalleri kaybetmiş kadrosu devrini tamamladığında bir sonraki final için 15 yıl bekledi ve o gün de kazanan Liverpool'du. 6 kupalı Real Madrid hep en iyi yabancı futbolcularla oynadı, Akbaba Beşlisi ile La Liga'ya ambargo koydu ama "Beyazlar" ne 70'ler ne de 80'lerde kupa kazanamadılar. 1998'de Juventus'u devirdiklerinde futbol endüstrisinin bacaları tütmeye başlamış ve Manchester United'ın başını çektiği "Para Ligi"nde Real Madrid, yapacağı büyük atağı planlıyordu. Her şeyi bugün de başkan olan Florentino Perez değiştirdi. Los Galacticos 1 projesi öncesi Valencia'yı sahadan silip aldıkları kupa ve Roberto Carlos, Zidane, Raul, Figo ile Leverkusen'i yıktıkları 2002 finali. 66'dan sonra 32 yıl ortalıkta görünmeyen Real Madrid, 2002'den sonra da 12 yıl bekledi. Lizbon'da 90+3'te Ramos finali uzatmaya götürmese hasret devam edecek, belki de o gün kulübede olan Ancelotti ve yardımcısı Zidane bir daha Madrid kulübünün kapısından geçmeyecekti çünkü karşılarında ezeli rakipleri Atletico Madrid vardı. Önceki gün Londra'da 15. kez bu kupayı ve ilk kez de turnuva boyunca maç kaybetmeden kazanan Real Madrid'in sahaya çıkan 11'inden çok daha yetenekli, çok daha tecrübeli ve çok daha iyi futbol oynayan kadrolarını izledik geçmişte. Peki pek de Los Galacticos görünmeyen bir kadroyla Carlo Ancelotti nasıl başardı? Real Madrid'de ikinci kez çalışıyor olması, dinamik futbol aklının oğlu Davide Ancelotti olması, dünyanın en iyisi kabul edilen kondisyon antrenörü Antonio Pintus'u yanından ayırmaması diye başlarsam sayfalar yetmez. 29 yılda bu sezon da dahil 6 lig şampiyonluğu kazanmış bir teknik adamdan çok daha fazlası Ancelotti. 5 Şampiyonlar Ligi'nin yanına Avrupa'nın 5 büyük liginde de şampiyonluk yaşamış teknik direktör kartviziti onun futbolda sınırları ortadan kaldıran İtalyan olarak tarif edilmesi için yeterli. Ona iki şey sormayacaksınız: "İstanbul'da 3-0'dan nasıl kupayı kaybettin?" ve "Çok değil 3 yıl önce Everton'da ne işin vardı?"